Vuelve Gran Hermano a la televisión y Julieta Poggio nos cuenta detalles íntimos de esta nueva edición

Este lunes se vuelven a prender las luces de la casa de Gran Hermano. Nuevos participantes, historias y estrategias. Pero la incertidumbre es mayúscula, ¿le irá tan bien como a la edición anterior? ¿serán participantes originales y fieles a sí mismos o copias exageradas de Marcos Ginocchio, el gran ganador del 2022?

Las historias nos han dado sobradas muestras que las segundas partes no son buenas, y menos cuando, en realidad, se trata de la edición número 11, tan pegadita a la última que la rompió en todos los sentidos y fue una bomba de rating e interacciones en las redes sociales.

Este lunes vuelve a empezar el juego que encierra a varios (aún no se conoce el número exacto de participantes, el año pasado fueron 18 los que entraron) desconocidos en una casa y deja que el tiempo haga lo que tiene que hacer. La conducción estará a cargo de Santiago del Moro y por lo que ella misma contó a diario Los Andes, Julieta Poggio será de la partida de panelistas del debate.

Julieta Poggio habló con Diario Los Andes y dio detalles de esta edición de Gran Hermano

Tal como se hizo el año pasado, está previsto que los viernes sea la noche de los ex, y que participen algunos “ex hermanitos” de esta última edición. Hasta el momento, desde Telefe no han comunicados sorpresas o cambios en el formato. Nos enteraremos el lunes, de la mano del conductor.

Santiago del Moro también condujo la décima edición, la del 2022, que llegó 6 años después de la última entrega, la que menos rating tuvo. Aquel GH, el del 2016, lo condujo Jorge Rial y se emitió por el Canal América. El ganador fue Luis Fabián Galesio, quien hoy se dedica a jugar al fútbol en Italia. La edición pasó sin pena ni gloria y muchos deben haber sospechado que se trataba del fin del certamen en nuestro país.

Pero llegó el Gran Hermano del 2022 y la televisión tembló. Este gigante sacudió la modorra de una televisión adormecida y el rating explotó. Con un promedio diario de 24 puntos, se convirtió en lo más visto de la tele y, por ende, empezó a contagiar a los programas satélites que hablaban de “GH”. Telefe era una fiesta.

El Primo, Alfa, Holder, el “que se vacha” y “fuera, malas vibras”, se convirtieron en temas universales. En el trabajo, en la escuela, en la calle y en las redes sociales. Estas últimas se convirtieron en un participante más. Amas y señoras del juego, eran capaces de subir o bajar a un participante de un hondazo. Todo lo que decían los jugadores era vigilado “24/7″ por las redes. Nada pasaba el filtro de las susceptibilidades o la justicia.

Eso pasó con Agustín Guardis, quien, de ser el favorito terminó en el peor de los olvidos después de sus terribles declaraciones sobre una polémica carpeta en su computadora con fotos de mujeres. Famosos como Bizarrap, Duki y Emilia Mernes anunciaron públicamente que se bajaban de la “frodoneta” (por “Frodo”, el apodo del jugador fuera de la casa).

Lo mismo pasó con Alfa cuando rompió su relación con Romina, ante la llegada de Camila Latanzio. ¿Polémicas? Miles, pero hubo una particularidad que atravesó al juego y a la audiencia. La gente no quería lío, quilombo para que se entienda mejor. Los participantes que se pusieron del bando de los “malos” (depende de la vereda desde la que se mire) fueron los primeros expulsados.

Los estrategas, tejedores de conspiraciones para echar a otros, fueron los primeros en decir chau. Los memoriosos recordarán el épico cruce entre Juan Reverdito y Marcos Ginocchio por un vaso de agua, y la letal frase del taxista: “el domingo te vas”. Bueno, el que se fue el domingo fue él y se despidió para siempre del sueño de su vida. Cuando el jugador habló con Diario Los Andes, se mostró arrepentido de cómo había jugado y reconoció que no era él mismo. Una pena, porque hubiese sido un buen jugador.

La gente, cansada de la violencia cotidiana y del conflicto constante, quería ver otra cosa. Abrazó a los “buenos” y a aquellos que representaban valores positivos para la sociedad. “El primo” era intocable. El joven salteño se convirtió en todo lo que estaba bien. El yerno que todas las madres querían para sus hijas y el novio que todas aspiraban tener.

Ni hablar cuando conocimos a Valentina, su hermana. La joven parecía sacada de una película live action de Disney. Linda, amorosa y con los mismos valores que su hermano. Apodada “hada” por el fandom de Marcos, hizo más mágico el paso por la casa de su hermano y ayudó a que llegara a la final, más cómodo de lo que ya venía.

Pero entre los participantes hubo una que se destacó por sobre el resto, y a título personal creo que fue la gran ganadora del reality. Julieta Poggio entró como la “milipili” por la que nadie apostaba nada y terminó, como dicen los abuelos, poniéndole la tapa a todos.

Julieta entró como una nena mimada y salió como un mujerón. Sus nominaciones eran impecables, tenía una manera de ver el juego que los demás no. Donde ponía el ojo, ponía la bala, y su sentido de justicia la guiaba. Su amistad con Daniela trascendió el juego y hoy se convirtió en la madrina de una de las nenas que espera la ex participante y pareja de otro ex GH, Thiago Medina.

Y es con ella con quien habló Diario Los Andes, antes del lanzamiento de esta nueva edición, el lunes 11 a las 22 por Telefe. Julieta va a tener un rol crucial este lunes y nos lo adelantó en exclusiva.

Julieta Poggio, el nuevo Gran Hermano, su rol en el debate y su recuerdo de la casa

Del otro lado del teléfono, Julieta Poggio atiende a Diario Los Andes camino al teatro. Son las últimas funciones de “Coqueluche”, la obra que protagoniza junto a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan, dirigida por José María Muscari. Para la joven actriz se termina una etapa y arranca otra de la mano de la nueva edición de Gran Hermano.

Sería injusto decir “el reality que la vio nacer” porque Julieta ya venía con una carrera vinculada a los medios y al teatro, pero que sí GH masificó y la popularizó a un nivel escandaloso. Para algún distraído que desconozca la carrera de Juli Poggio, la joven tiene dos títulos de cine en su haber. En el 2009 hizo de “Tini” en “Papá por un día”, película protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. En el 2011 trabajó junto a Topa en el film “Hermanitos en el film del mundo”. Y antes de entrar a la casa estaba haciendo la obra “Amor Propio”, junto a Juli Castro, su hermana Lola Poggio y Lola Latorre, la hija de Yanina y Diego Latorre.

Este lunes, Julieta será la anfitriona de la alfombra roja en el mismo rol en el que el año pasado estuvo Wanda Nara junto a Robertito Funes, recibiendo a los participantes y acompañándolos hasta la puerta de la casa. Una responsabilidad enorme y que la tiene muy entusiasmada.

“Voy a estar en el debate, de martes a jueves, con Santiago Del Moro y el lunes voy a estar sola en la alfombra roja” cuenta Julieta con una alegría indisimulable. La ex participante, y ahora actriz consagrada, tiene una mirada optimista sobre la nueva edición de Gran Hermano. “La va a romper” responde Julieta.

-¿Crees que va a haber participantes originales o pueden llegar a ser una copia de algunos de ustedes?

-Es distinto, ellos ya conocen cómo es el juego y las cosas por las que te pueden cancelar, nosotros, con tanto tiempo adentro, estábamos como a la deriva y fuimos 100% genuinos y sinceros en todo, entonces estaría bueno eso, que se vean las verdaderas personalidades y que no copien el juego de ninguno.

-¿Cuál va a ser tu consejo para los participantes, este lunes?

-Mi consejo podría ser que es imposible fingir un personaje, que sean lo más auténticos posibles, porque es imposible fingir 24/7 y que se diviertan, que lo disfruten y no lo vean como un juego, sino como una experiencia que es súper divertida, es súper única

-¿Qué balance puedes hacer de tu paso por la casa? Ya pasó un año y deben haber madurado un montón de cosas

-Todavía no pasó un año, increíblemente. Nosotros salimos este año de la casa y el balance que puedo hacer es que fue una de las mejores experiencias de mi vida, sinceramente. Yo la pasé muy bien, me divertí mucho y todo lo que me dio este programa fue muchísimo más de lo que imaginaba, sobre todo ahora, poder estar trabajando de lo que amo, hacer teatro, un protagónico, proyectos, que ahora Telefe me tenga en cuenta de esta manera, es como un sueño, una experiencia súper redonda, que si la quisiera repetir, nunca volvería a ser igual

-¿Se puede decir que vos fuiste la gran ganadora del certamen? No sé, pienso en Coqeluche, Fuerza Bruta, el streaming de Telefe...

-El ganador fue Marcos y se lo super merecía. Ese lugar se lo ganó, se ganó el amor de la gente y el respeto, pero yo me siento sumamente ganadora. Yo me siento súper ganadora por poder vivir de lo que amo, que no hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta, y por todos los sueños y metas que se me cumplieron en este año.

-¿Cuál fue el sueño más grande que cumpliste este año?

-No sé, no puedo explicar la cantidad de nuevas experiencias que viví este año, creo que nunca voy a volver a vivir un año así. Mi primer protagónico; Fuerza Bruta, que fue un show increíble con artistas de la hostia, de los mejores del país; ahora en Gran Hermano como panelista en el debate junto a Santi Del Moro, que es un conductor que admiro muchísimo; y un nuevo proyecto que se viene ahora, que ya está en proceso y en cuanto pueda voy a contarlo. Muchísimas cosas

-¿Y qué sueño te gustaría cumplir?

-Me gustaría hacer alguna serie internacional onda “Elite”, ese sería mi mayor sueño

-¿Te llegó alguna propuesta para algo así?

-La verdad es que están bastante escasas los castings de ficción

-¿Cuál es tu vínculo con los ex participantes de GH?

-Yo soy muy amiga de Dani (Celis) y de Romi (Uhrig), nuestra amistad sigue súper impacta...el tridente. Las amo muchísimo y estoy muy contento de haberme llevado esa amistad de la casa. Nacho (Castañares) es uno de mis mejores amigos, somos hermanos. Al primo lo adoro, siempre estamos en contacto y esas son mis amistades más fuertes, la verdad ellos cuatro.

-¿Volverías a participar en algún reality?¿Volverías a entrar a la casa?

-No, la verdad que no. Siempre digo que fue una experiencia súper única, que hay que vivirla una vez y si uno la repite ya le quita toda la magia que tiene esa experiencia.

-Bueno, ¿pero si la producción te propone entrar un ratito durante esta edición?

-Bueno sí, ahí sí me re copa. Ir de visita.