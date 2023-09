Vinculan a Julieta Poggio con un compañero de trabajo y parece ir en serio: de quién se trata

Tras su paso por Gran Hermano, donde se la conoció en pareja con Lucca Bardelli, Julieta Poggio comenzó a ser vinculada con nuevos hombres que buscan conquistarla.

Tras su superación, llena de polémicas, a la bailarina y actriz se la relacionó con Marcos Ginocchio, ganador de GH, pero también con otros famosos como Rusherking y hasta Fran Stoessel, hermano de Tini.

La realidad es que parece que Juli Poggio estaría iniciando un romance con Agustín Sullivan, su compañero de elenco en la obra Coqueluche, que la tiene como una de sus protagonistas. “Hay rumores de que están teniendo algo. Le estoy preguntando porque ellos están trabajando en Coqueluche”, contó Pampito en Mañanísima.

“Aparentemente tienen buena onda, pero viste que cuando un chico y una chica de un elenco tienen buena onda decimos que hay romance”, agregó el panelista que fue contradicho por Estefi Berardi: “Yo creo que son buenos compañeros. Los conozco a los dos y no lo creo”,

“Son muy distintos. Él es rebuena persona, muy espiritual, y ella es hermosa, pero para mí son amigos”, cerró la ex angelita de LAM.

Julieta Poggio y un gesto para con Rusherking

En las últimas horas, se hizo viral el rumor que podría vincular a Julieta Poggio con el ex de la China Suárez. Todo comenzó a partir de una interacción que compartió Gossipeame, ya que, tras una polémica en la que se vieron envueltos, Poggio volvió a seguirlo en Instagram.

“Me mandan este like... ¡No me quemés! Igual banco un Rusher/Juli Poggio”, afirmó Pochi, la administradora de la cuenta de Instagram que divulga la interna de los famosos antes que nadie.

Rusherking, al momento, no se hizo cargo de nada, de hecho, ni siquiera empezó a seguir a Julieta. A raíz de esto, sus seguidores y los de ella, lo acusaron de “no activar” por su amistad con Marcos Ginocchio.

