Verónica Llinás fue internada de urgencia en Uruguay: cómo está de salud

Con la obra de teatro “Antígona en el Baño”, Verónica Llinás ha llegado a Uruguay para presentarla. En medio de la gran cantidad de funciones que presentó, la actriz tuvo que ser interada de urgencias.

Verónica Llinás fue internada en Uruguay. / WEB

Junto a Héctor Díaz y Dario Lopilato, la actriz expuso la obra en el Teatro Metro de Montevideo y fue recibida por una gran cantidad de seguidores y fanáticos que disfrutaron de la actuación. Sin embargo, no todo salió como querían.

La periodista Ana Laura Román dio a conocer los detalles del mal momento de Llinás a través de sus redes sociales. “El domingo ya empezó con fiebre”, comentó la periodista.

Asimismo, agregó: “En este momento se encuentra internada sin poder hacer las funciones porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”.

Para otorgar más detalles de la situación que llevó a Verónica a obtener un malestar de salud, Román comentó que el teatro donde actuaron estaba muy frío. “Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, añadió.

“Tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Llinás y tuvo que suspender funciones”, sintetizó. Para terminar, la periodista no tiene el diagnóstico pero asegura que está estable.

La opinión de Verónica Llinás sobre la ficción argentina

Durante una entrevista con medios de comunicación de Argentina, Verónica Llinás habló sobre la situación de las producciones del país tras la llegada de Javier Milei al poder.

“Me da tristeza, primero porque es una fuente de trabajo para mí, para todos los colegas, pero también hay algo que perdemos los argentinos, no habiendo ficción. Es parte de nuestro lenguaje simbólico, de la identidad y de nuestro futuro también. Si eso desaparece y solo van a venir latas importadas que hablen de otros países. A mí me parece que vamos a perder todos los argentinos”, expresó.