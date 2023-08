Una mega estrella argentina entra a la casa de Gran Hermano Chile: cuándo y para qué

Este viernes, Nicki Nicole le va a poner onda y música a la fiesta de los viernes de Gran Hermano Chile. “#GranHermanoCHV tendrá una tremenda invitada para su próxima fiesta. La popular artista argentina, Nicki Nicole, prenderá la noche en la casa más famosa del mundo con sus mayores éxitos ¡Y OJO! Los jugadores aún no lo saben. No te lo pierdas en Espiando La Casa, La Fiesta este viernes”, dice la publicación de la cuenta oficial del reality más famoso del mundo.

Una estrella argentina llega para revolucionar la casa

Así es que este viernes, la argentina llega para salvar a este gigante que en Chile se está hundiendo porque los números no son lo que esperaban. Nicki Nicole acaba de presentar “X eso BB!”, un feat que hizo junto al chileno Jere Klein, una de las promesas locales del género urbano. Además, la argentina tiene previsto un show en el vecino país el 24 de agosto.

Como siempre pasa, salta la rivalidad entre países y no todos los seguidores del reality están contentos con esta decisión. Los que sí, aseguran que es la única razón para ver “este reality fome”, expresión que se repite varias veces y que quiere decir “aburrido”. Los más puristas prefieren a un artista chileno, claro que hay un detalle, la casa de GH Chile está en Argentina.

“Nada que ver! Lleven a un artista CHILENO a GH como marcianeke aprovechando que está allá en Ar jsjsjsjs o lleven al Pailita”, dice uno de los tanto mensajes que se oponen a la visita de la argentina. Otra cosa que se puede leer en las publicaciones, es que el público no entiende que pueda entrar alguien a la casa, y preguntan si va a estar dentro de la casa o en el estudio.

También, entre los comentarios, no falta el argentino superador de anécdotas que asegura que no hubo mejor invitado a un GH que el Diego, cuando entró en la primera edición argentina del reality. Y como tampoco podía faltar, el argentino que reprocha que en nuestro país no entró ningún famoso a la casa.

Y la explicación más clara es que no hizo falta. El rating de la edición 2022 de Gran Hermano Argentina explotó desde el minuto cero y no hizo falta recurrir a ningún famoso para levantarlo. El único que entró fue su conductor, Santiago Del Moro. Se llegó a hablar de Lali o Abel Pintos, pero no se concretó. Sí entraron, también, los familiares de los participantes y eso hizo estallar el rating, de un programa que va a quedar en la historia de la televisión argentina.

Si querés ver a Nicki Nicole en la casa de Gran Hermano Chile, podés hacerlo a través de Pluto Tv, en su canal oficial.

