Una joven escrachó y filtró audios de Cristian Castro en los que le ofrece intimidad a cambio de trabajo

En las últimas semanas, Cristian Castro volvió a escucharse en Argentina luego de colaborar en el nuevo disco de Miranda. En paralelo a eso, hoy es noticia por verse implicado en propuestas subidas de tono a una modelo que debía trabajar con él.

Hotel Miranda. Miranda y Cristian Castro. (Gentileza Sony Music)

La joven involucrada es Rocío Galera, quien no dudó un segundo en dar a conocer los polémicos chats y audios que compartió con el mexicano. Por lo que se entiende, gracias a las capturas compartidas, Galera iba a trabajar junto a él en un videoclip y el le propuso “un plus” para que el trabajo “no quedara sobreactuado”.

Mensajes que comprometen a Cristian Castro.

Desde Gossipeame, Pochis fue el encargado de dar a conocer los detalles que Rocío Galera compartió y donde se lee claramente la intención del artista. En los chats que tuvieron vía Whatsapp, Castro le comentó que tenía muchas ganas de conocerla, pero ella se limitó a contestarle que no estaba dispuesta a acudir a la reunión sin compañía.

Rocío Galera.

“Cielo, estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo”, le escribe el cantante. Cuando la modelo se negró, el no tuvo más remedio que decirle la verdad: “Te soy sincero, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”.

Rocio Galera.

Sin salir del asombro, Rocío Galera recibió otro mensaje del cantante en donde le pedía sus datos y fotocopia de DNI para poder comprarle un pasaje de avión. Ante esto, ella no se quedó callada y se expresó muy sincera: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.

Los audios que comprometen a Cristian Castro

Además de estas capturas de los mensajes en los chats de Whatsapp, la joven modelo compartió algunos audios que Cristian Castro le enviaba antes de este hecho. Sin lugar a dudas, el cantante se flechó con ella y no dudó nunca en darle a conocer los detalles de lo que le pasaba.

Entre todos esos contenidos compartidos por la modelo, en uno él se expresa diciendo: “Qué linda que sos, bombón. Sos hermosa. Qué guapa cara. Qué hermosa. Estás re jovencita, estás hermosa. ¿Tenés qué...? ¿24 o 25?”.

En otra ocasión vio una foto de ella conociendo Francia y le dijo: “Ay, amor, qué bien te ves en la Torre Eifel. Qué bien que te ves, me hubiese gustado estar ahí con vos. ¿Con quién fuiste?”.