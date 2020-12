El insólito emprendimiento de Cristian Castro: quiere vender mamaderas para adultos

En las últimas horas, Cristian Castro , reconocido cantante mexicano, habló con Mitre Live y se refirió a la polémica que se generó en las redes sociales luego de publicar una foto el día de su cumpleaños que lo mostraba tomando una mamadera mientas jugaba a la Play

El actor latino comenzó diciendo: “Cumplí años y ya estoy medio choto. La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto”.

Redes sociales

Y agregó: “Me acuerdo lo del Nintendo, la Play Station, del Atari, y no quiero dejarlo porque estoy rasguñando los 35 años”.

“Fue hostil este año mi cumpleaños. Esa es la palabra, por cómo está todo ahora. Tristón por mi abuela Socorro que falleció. Tanto extraño todos los días. Solamente pedí por ella cuando apagué mi pastel. Me voy hacia mi nona siempre y me afecta mucho”, continuó.

“Estuvo bien lo del Play, mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón”, dijo el intérprete de “No podrás”, “Lloviendo estrellas” y “Por amarte así” sobre las críticas que recibió en los últimos días.

Cristian Castro Redes sociales

Y detalló por qué utiliza el biberón a los 45 años de edad: “En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estás tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace como ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para bebés. Está bien, pero yo también quiero tomar mema aunque esté adulto. No hay problema, está bueno”.

“Juego al FIFA en la Play a puro golazo. Me considero un buen jugador, te puedo retar Juan. Pero tienes que venir con tu mema. Si no ni te aparezcas”, expresó respecto a los juegos en donde despunta su vicio, además de invitar al periodista a jugar, pero con la condición de que lleve su propia mema.

Por último, Cristian se animó a anunciar su nuevo emprendimiento: “Estoy queriendo hacer una marca de mema para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos”.

En 2018, Gabriela Bo, exesposa de Cristian , reveló que el hijo de Verónica Castro seguía tomando la mamadera. “(Se la preparaba) una señora que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera”, había dicho la empresaria paraguaya.

En ese momento, el cantante de “Azul” contó su versión: “La verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito’. A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘qué rico’”, agregó.

Bo volvió a referirse al tema en agosto de este año al decir que “Cristian tenia actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad”.