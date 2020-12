Insólito: Cristian Castro toma mamadera mientras juega a los videojuegos

Cristian Castro cumplió años la semana pasada y su madre, Verónica Castro, le regaló una consola de videojuegos de último modelo. En sus redes se mostró feliz con el obsequio y hasta bromeó: “Gracias a mi increíble mamá por el mejor regalo de cumpleaños, Playstation 5 para el bebé!!!!!!!”.

Y al parecer, se creyó que era un niño porque acaba de subir una postal en la que está con un joystick en la mano, ¡tomando mamadera!. En la insólita postal escribió en italiano: “Un poco más maduro cada día”.

Días atrás se mostró también jugando en su sillón pero esa vez escogió ponerse un gorro de plumas blancas y comer algunos chips y cereales. En italiano escribió: “Aquí madurando”.

A principio de año, el músico mexicano participó del programa de televisión “El gordo y la flaca” y allí explicó su costumbre de tomar leche chocolatada en mamadera: “La verdad es que me gusta sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho. Como todos los varones, supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que nos digan ‘ay que niñito, eres un bonito’”.

“A mi no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre voy a estar tomando leche de biberón. Puedo, a veces, me gusta agarrar el biberón y decir ´que rico’”, sumó.