Tras el streaming picante, Tini Stoessel y Emilia Mernes bailaron juntas “La_original.mp3″ en plena fiesta

Tini Stoessel y Emilia Mernes compartieron un momento que se viralizó en la fiesta de cumpleaños de Lizardo Ponce este miércoles por la noche.

La celebración se volvió aún más especial cuando ambas artistas, que previamente habían participado en el programa de streaming “Rums” de La Casa, se unieron para bailar al ritmo de “La_original.mp3″, una canción que crearon juntas y que se convirtió en un rotundo éxito.

Los videos de Tini y Emilia disfrutando de la fiesta y compartiendo la pista de baile se viralizaron rápidamente, capturando la atención de los fanáticos y generando un entusiasmo generalizado en las redes sociales.

La conexión entre las dos artistas, que trasciende la colaboración musical, quedó patente durante la noche, consolidando aún más su amistad.

El encuentro en la fiesta de cumpleaños fue la culminación de su participación conjunta en “Rumis”, un programa de streaming que se emite desde Punta del Este por el canal La Casa.

Tini Stoessel lanzó una filosa frase: “Yo no rompí ninguna familia”

Con más de 100 mil espectadores en vivo, el episodio permitió a Tini y Emilia compartir anécdotas, experiencias y hasta ofrecer valiosos consejos a sus seguidores.

La sorpresa del encuentro radicó en la franqueza con la que Tini Stoessel abordó los cuestionamientos en torno a su relación con Rodrigo De Paul, exjugador de fútbol y padre de dos hijos.

En respuesta a los rumores que la señalaban como la tercera en discordia en la separación de De Paul y su expareja Camila Homs, Tini declaró con contundencia.

“Yo no rompí ninguna familia. Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”. Su declaración fue seguida de aplausos y cánticos de apoyo de los presentes.

Desde la creación de su colaboración musical, “La_original.mp3″, hasta sus planes futuros, Tini y Emilia compartieron detalles que sus seguidores agradecieron.

En un momento revelador, Tini abordó el tema de las charlas de reencuentro con los ex, comentando sobre la peligrosidad de tales situaciones y sugiriendo de manera humorística que a menudo terminan en “sexo feroz”.

Por su parte, Emilia Mernes, quien vive uno de los momentos más destacados de su carrera musical, relató sus recientes logros, incluyendo diez funciones agotadas en el Movistar Arena y colaboraciones exitosas con artistas de renombre.

Además, compartió experiencias personales, como su viaje por París y Milán junto a su novio Duki.