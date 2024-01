Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre su relación con Rodrigo de Paul: “Me tienen harta”

No importa cuánto tiempo pase, Tini Stoessel siempre es noticia por distintas novedades que se dan en torno a ella. Desde que comenzo su relación con Rodrigo de Paul todos tuvieron algo que hablar de ella y hoy se cansó de eso.

Tini Stoessel y Emilia Mernes.

En conjunto con Emilia Mernes, la ex Violetta dio una entrevista extensa en el programa Rummis, el cual es transmitido desde Punta del Este. Las cantantes coincidieron en uno de los puntos más exitosos de su carrera y no dejaron pasar la oportunidad para hablar de todo.

A lo largo de la entrevista, que abarcó casi dos horas, las artistas del género pop discutieron una amplia gama de temas: desde la creación conjunta de una canción, que incluyó un comentado beso, hasta ofrecer consejos a sus seguidoras.

Emilia y Tini suben la temperatura en las redes.

Además, adelantaron emocionantes colaboraciones en presentaciones en vivo, revivieron anécdotas divertidas y mucho más.

Como era de esperarse, en medio de tanta confianza junto a Emilia y Lizardo Ponce, Martina accedió a hablar sobre el momento en que la ubicaron como la tercera en discordia dentro de la relación de De Paul y Camila Homs.

“Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Stoessel sin dar tantas vueltas. “Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la cantante.

Para terminar todo el tema referido a ese acontecimiento que ya tiene meses de antiguedad, la intérprete de “Miénteme” concluyó: “Lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión de nada porque se dice eso”.

El consejo de amor que Tini Stoessel le dio a una fan

En un momento de la entrevista, la cantante fue solicitada por una de las tantas fanáticas que se encontraba en el lugar. La joven necesitaba un consejo de amor y Tini no dudó en hacer aunque metiera la pata sobre asuntos cercanos.

Tini Stoessel habló de su romance con Rodrigo de Paul. / Capturas

“A veces uno cuando ve las cosas con distancia dice ‘ah, ahora entiendo más al otro o me entiendo más a mí de por qué tomé esta decisión’, el tiempo también sana mucho. Igualmente son peligrosísimas las charlas reencuentro con los ex”, lanzó ante la atención de su amigo Ponce y todos aquellos que la escuchaban.

El influencer quiso sacar más información y ella se puso nerviosa; ante esta situación, su amiga Emilia acudió en su ayuda y dijo entre risas: “Porque terminan en sexo feroz”.