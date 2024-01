Totalmente compungida, Coti Romero reveló que enfermedad padece y la tiene preocupada

Coti Romero ya puede dedicarse al 100 % a su vida personal, tras la finalización del Bailando 2023 que la tuvo como protagonista. En las últimas horas se conoció que está pasando por un diagnóstico médico que apenó a sus fans.

La ex concursante de Gran Hermano padece una particular afección, según confirmó en las últimas horas a través de sus redes sociales. Coti subió una serie de historias a Instagram y no tardó en llamar la atención de sus casi tres millones de seguidores.

La joven mediática padece una enfermedad de la cuál debe ocuparse.

“Quería aparecer porque ando medio perdida, pero bueno, es porque vine a mi pueblo”, empezó diciendo la oriunda de Corrientes desde Caá Catí, el municipio que pertenece a su provincia de nacimiento.

Luego, sumó: “igual estoy subiendo contenido a TikTok, porque estos días con mis amigas dijimos ‘vamos a hacer contenido, onda humor’. Porque la verdad es que no solamente queremos hacer reír a la gente sino reírnos nosotros también”.

La joven mediática padece una enfermedad de la cuál debe ocuparse.

Sin embargo, lo que llamó la atención de Coti fue que confirmó que le habían diagnosticado una afección de la piel. “Descubrieron que tengo dermatitis seborreica. Y con respecto a mi cara, a veces está más fuerte y otra más tenue, pero si Dios quiere se va a solucionar. Me voy a tratar y voy a evitar exponerme al sol porque, por ahí, soy bastante cabeza dura y no me pongo protector solar”, cerró.

Qué es la dermatitis seborreica que padece Coti Romero

Esta afección de la piel ocasiona áreas escamosas y piel roja, particularmente en el cuero cabelludo. También puede aparecer en zonas del cuerpo, como la cara, la parte superior del pecho y la espalda, donde hay grasa corporal. Suele caracterizarse por lucir como escamas o manchas rojas en la piel.

La joven mediática padece una enfermedad de la cuál debe ocuparse.

El tratamiento que tiene que llevar Coti como cualquier otra persona afectada por esta enfermedad de la piel es a través de productos de cuidados personal que debe indicar un médico especialista.