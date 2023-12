Tini Stoessel y el mal momento que vivió en el Mundial de Qatar 2022: qué le pasó

Durante el año 2022, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron una de las parejas más importantes de la farándula Argentina. Llamaron la atención tanto en el mundo del espectáculo como en el mundo deportivo y siempre fueron noticia.

El mal momento de Tini Stoessel en el Mundial 2022. / Archivo

Varios meses después del mundial Qatar 2022, la pareja ya no se encuentra conformada pero sí se mantienen latentes los detalles de una relación que superó todos los problemas. Partidos de fútbol, entrenamientos, reuniones de coreografias y miles de conciertos fueron solo algunos de los obstáculos que superaron juntos.

Hace poco tiempo en la plataforma de streaming Star+ se estrenó “Campeones, un año después”. Se trata del documental que retrata los momentos más íntimos de todos los jugadores de la Selección Argentina cuando disputaron la copa mundial de fútbol en Qatar. Es ahí donde Rodrigo de Paul recordó el mal momento que tiene esto es el vivió mientras a la selección no se le daban los buenos resultados.

En un comienzo, el equipo de Scaloni no la pasó muy bien ya que perdieron el primer partido contra Arabia Saudita. Con la intención de encontrar culpables, muchas personas atacaron a Tini por el no tan buen desempeño de su novio en la cancha y ella lo sufrió muchísimo.

De Paul contó cómo sufrió Tini Stoessel al comienzo de Qatar 2022

De frente a la cámara, De Paul recordó esto y lo contó en el documental: “Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”.

Argentina, campeón del mundo

A su vez, agregó el pequeño detalle y consejo que le dio a sus seres cercanos cuando se mantenían en la previa al cruce contra México. “Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse’”, rememoró.

Rodrgio De Paul y Tini Stoessel

Para terminar, y a modo de reflexión, el jugador de la albiceleste cerró diciendo: “Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”.

