Rodrigo De Paul contó por qué Tini Stoessel fue clave durante el Mundial

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección argentina y el Atlético de Madrid, reveló detalles impactantes sobre su experiencia en el Mundial de Qatar 2022 durante una entrevista para la serie “Campeones, un año después” en Star +.

El jugador habló sobre la lesión que sufrió en pleno torneo, su diálogo con Lionel Messi, la influencia de Tini Stoessel y su conversación con el entrenador Lionel Scaloni.

El futbolista compartió cómo reaccionó tras enterarse de su lesión y cómo Tini Stoessel, su expareja, influyó en su proceso de recuperación.

“Hice una videollamada con Tini, ella me dijo: ‘Hacé lo que vos sientas que no te vas a arrepentir’”, reveló De Paul sobre la conversación con la cantante. Según sus palabras, ella insistió en que tomara la decisión correcta, dando prioridad a sus sentimientos.

Las charlas de Rodrigo De Paul con Messi y Scaloni por su lesión

De Paul destacó también la charla que tuvo con Lionel Messi en ese momento crucial. “Fui a hablar un rato con el Enano y él me dijo: ‘No jugués, yo te voy a llevar a la semifinal, vos la semifinal la vas a jugar’”, comentó el mediocampista, enfatizando la confianza que el capitán de la Selección argentina tenía en él.

Además, el jugador mencionó su encuentro con el entrenador Lionel Scaloni, explicando cómo superó las pruebas físicas para participar en los cuartos de final contra Países Bajos.

De Paul y Tini Stoessel

“Después de eso fui a hablar con Leo y con el técnico. Le dije que yo estaba, y me dice: ‘¿Qué fue, un milagro?’”, compartió De Paul sobre su diálogo con Scaloni, resaltando la incredulidad del entrenador ante su pronta recuperación.

El futbolista destacó la actitud de Scaloni al confiar en su palabra. “Él completamente me dejó decidir, él me escuchó a mí y confió en que si yo le decía que estaba, estaba y que si le decía que no estaba, no estaba”, concluyó De Paul sobre la actitud del entrenador durante ese difícil momento.

