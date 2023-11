Thelma Fardin no se guardó nada y apuntó contra los seguidores de Milei

Thelma Fardin pasó de ser una actriz reconocida por su talento a ser el foco de atención debido a los problemas legales que enfrentó contra Juan Darthés tras la denuncia por acoso. Tras eso, su lucha por el aborto legal también la hizo destacar en el ambiente de la política.

Thelma Fardin.

Algunos días atrás, la actriz difundió un video en sus plataformas de redes sociales para expresar su posición en contra del entonces candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. En su mensaje expresó: “No hay que votar enojados. El problema se resuelve con más democracia, más derechos y más argentinidad”.

El fuerte descargo de Thelma Fardin sobre el gobierno de Milei

El balotaje luego se llevó a cabo y dio por triunfador a Javier Milei, por lo que la ex Patito Feo también quiso dejar en claro su postura al respecto. “Deseo muchísimo estar equivocada. Deseo que esos mensajes que me dicen que me quieren exiliada o subida a un Falcon verde se terminen, porque la violencia jamás es la salida”, comenzó el posteo.

Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Luego siguió con su fuerte descargo: “El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción, eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia, por eso hay que respetar la inteligencia de los pueblos y el pueblo eligió este camino”.

Más allá de esto, aclaró que espera que lo que venga sea lo mejor para el país a pesar de las diferencias ideológicas. “Nos deseo lo mejor Argentina, hoy y siempre, porque te amo. Porque viví en otros países por laburo y siempre necesité volver”, expresó.

Thelma Fardin habló sobre el Gobierno de Javier Milei.

Explotando su potencial sobre el conocimiento e información que tiene sobre la política argentina, Fardin comentó las prioridades que debería tener el nuevo gobierno de Javier Milei: “Recordaremos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud pública y el cuidado a nuestros abuelos (...) Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables”.

Charla de Thelma Fardín.

Para terminar, la actriz quiso terminar con los rumores y falsa información que circuló sobre ella en las redes sociales. “Porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca: jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos”, finalizó.

Seguí leyendo