Información confidencial: así habría reaccionado Juan Darthés a la condena de seis años por estupro

Este lunes, el actor Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en Brasil por el delito de estupro, conocido como violación en términos jurídicos argentinos.

La condena deriva de la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardin en 2018. Darthés deberá cumplir su sentencia en un régimen semiabierto, lo que le permitirá trabajar durante el día pero tendrá que regresar a la cárcel para dormir cada noche.

Reacción de Thelma Fardin

Thelma Fardin expresó su gratitud y emoción en una conferencia de prensa tras conocerse la sentencia. “Estoy muy movilizada. Gracias porque este movimiento es el que me permitió estar acá. Gracias a Amnistía Internacional. Gracias a todas las actrices que pusieron el cuerpo para que esta denuncia tenga el alcance que tuvo”, señaló Fardin visiblemente conmovida.

La actriz también destacó la importancia de la sentencia como un símbolo de esperanza: “Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza. Hay una posibilidad de reparación en la Justicia y una en la sociedad. La justicia la tenemos que construir cada uno de nosotros”.

Thelma Fardín sobre la condena a prisión de Juan Darthés: “Todo el esfuerzo valió la pena”

La reacción de Juan Darthés y sus Abogados

El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar la reacción del actor y su equipo legal ante la noticia. “La condena a Darthés tomó por sorpresa a todos, en especial a su protagonista”, afirmó Etchegoyen.

Según el periodista, tanto Darthés como sus abogados no esperaban este veredicto tan severo. “Primero me cuentan que la última palabra no está dicha, imagino que me dicen esto por algún vericueto legal que puedan hacer ante esto. A mí me dicen que a Darthés esto le habría caído como un baldazo de agua fría helada, que no se la veía venir aparentemente”.

Los abogados de Darthés también quedaron sorprendidos por la decisión judicial. “Y a los abogados de Darthés también les habría sorprendido esto, lo que me cuesta creer en el sentido que van siguiendo la causa y no se llega a esta decisión de un día para el otro. Pasaron casi seis años desde la denuncia de Thelma Fardin”, explicó Etchegoyen, resaltando la prolongada duración del proceso legal.

Otro detalle curioso compartido por Etchegoyen fue la reciente visita de Fardin a Brasil. “Y otro dato de color que me daba otra fuente es que Thelma estuvo en Brasil hace pocos días. ‘Tuvo que pisar suelo brasileño para que lo condenen a Darthés’. Es un dato estadístico, obviamente nada tiene que ver con la Justicia”, concluyó el periodista.

