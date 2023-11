Le pidió que le devolviera la cama que le había prestado porque votó a Milei, mostró los chats y viralizó su historia

En una discusión insólita, una joven identificada como Soraya compartió en X el increíble pedido de una amiga de su madre difunta, quien le solicitó que le devolviera la cama que le regaló hace seis años debido a su elección de votar por Javier Milei.

La usuaria @Phryic_Melon_ publicó capturas de la conversación por WhatsApp con la amiga de su madre, quien aparentemente es seguidora del kirchnerismo. “Dejo acá las capturas de como la “Amiga” de mi madre me quiere sacar la cama que le regalo hace 6 años por votar a Milei”, escribió.

El Tuit viral de Soraya. Foto: captura.

En el intercambio, la mujer expresó su deseo de recuperar la cama regalada y señaló: “Mañana mismo paso a buscar mi cama. Tu madre llora desde el cielo. Increíble tu estupidez. Estás mal de la cabeza, nena”. Soraya respondió defendiendo su derecho a elegir su voto: “Cada uno es libre de votar a quien quiera. Yo tengo mis motivos. Mi madre siempre me dejó elegir”.

La mujer insistió: “De que me devuelvas la cama. Mañana voy a buscarla. Vos me la tenés que devolver porque yo se la dí a tu madre”. La joven le dijo que no podía porque trabajaba y la mujer la cuestionó sobre su empleo: ¿De qué? ¿De planera como dice Milei?

Después de un intercambio de mensajes, la mujer concluyó diciendo: “Simple, llamame para arreglar cuándo me la devolvés. Y que Dios te ayude. Ah, y te aviso que si gana Milei te vas a cagar bien de hambre como todes nosotros el pueblo. Que triste lo tuyo”.

Insólito: una amiga de su mamá le pidió que le devuelva la cama que le regaló hace 6 años porque votó a Milei. Foto: X.

La publicación de Soraya en Twitter obtuvo más de 730 mil reproducciones y mil comentarios, donde los usuarios expresaron su incredulidad ante la situación y ofrecieron apoyo a la joven. Algunos sugirieron devolver la cama en mal estado, mientras otros se ofrecieron a contribuir para comprarle una cama nueva.

