Este domingo Javier Milei resultó elegido presidente para un periodo de cuatro años en el balotaje del domingo con el 55,69% de los votos, más de 11 puntos porcentuales sobre el oficialista Sergio Massa, a su vez ministro de Economía.

Aunque la transición de gobierno se realizará el próximo 10 de diciembre, muchos argentinos consideran que la administración de Alberto Fernández quedó concluida.

En medio de la sorpresa, el clima electoral, los memes y las chicanas de un lado y del otro, apareció un hilo en la red social X, antes conocida como Twitter, que les “dio vida” a miles de usuarios. Se trata de una publicación de un periodista de Diario Los Andes dedicada al gobierno del presidente saliente, Alberto Fernández.

El desopilante hilo viral con los “mejores momentos” del gobierno de Alberto Fernández - X Nicolás Nicolli

“Ahora que Javier Milei será el nuevo presidente, abro hilo de los mejores momentos que Alberto Fernández nos dejó, empezando por cuando dijo “el compañero de Garganta Profunda” y era Poderosa”, escribió Nicolás Nicolli al inicio del hilo.

A continuación, recordó uno de los dichos más polémicos de Fernández y que casi termina en un escándalo intencional. “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos en los barcos”, expresó el presidente saliente en una conferencia.

El periodista también recordó la canción que escribió Fernández durante la pandemia. “Si me pierdo, ya me encuentro, si me caigo, me levanto el secreto en esta vida es seguir cantando”, rezaba la letra.

En el mismo hilo también se refirió a otros personajes que tuvieron relación con Fernández y con su presidencia. Como cuando Florencia Peña hizo una declaración por las críticas a su visita en la Quinta de Olivos en plane cuarentena. “No soy el gato del presidente”, expresó Peña. O el militante que se quiso tatuar la cara del Presidente, pero obtuvo un retrato de Roberto Galán.

Otro de los momentos icónicos del Gobierno de Fernández que también aparece en el hilo fue el momento en que “prendieron el Zoom en el Senado y lo fetejaron como si fuera la llegada del hombre a la Luna”.

La participación de la payasa Filomena en la conferencia de prensa con el parte de muertos por Covid-19 y el legislador Juan Emillio Ameri, que besó en el pecho a su novia durante el Zoom de la Cámara de Diputados, también se ganaron un lugar en el hilo.

“Cuando Alberto se puso a atajar penales en una playa de Mar de Ajó mientras Corrientes se prendía fuego”, siguió. Otro momento inolvidable fue casi al final del mandato de Fernández cuando dijo que lo único que le había faltado era una invasión extraterrestre y días después EEUU informó que había rescatado restos biológicos no humanos de ovnis.

En menos de 24 horas el hilo de Nicolli tuvo miles de reproducciones, casi mil citas y todo tipo de comentarios. Hubo usuarios que hicieron su pequeño aporte y engrosaron aún más la desopilante publicación.

