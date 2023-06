Thelma Fardin rompió el silencio tras el video e Juan Darthés: “Los hilos son cada ves más visibles”

Luego del fallo a favor de Juan Darthés en la causa que lo vincula con abuso sexual y con la posterior publicación de un video del actor asegurando que “la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes”.

Lo cierto es que en las últimas horas, Thelma Fardín expresó su opinión respecto al fallo y las explicaciones del artista, que desde hace cinco años se encuentra radicado en Brasil.

Es por ello que la actriz se trasladó a su cuenta de Instagram, donde posee más de 886 mil seguidores, para no solo desahogarse sino que también agradeció el apoyo de sus seres queridos y de sus fans en redes.

El descargo de Thelma Fardin en sus redes

Thelma Fardin se trasladó a sus redes sociales, en donde compartió un mensaje con sus seguidores: “El amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil. La post verdad, el odio, la crueldad, la deshumanización, la banalización del dolor, el individualismo... Sólo se curan con construcción colectiva, paciencia y ternura. Si no me quiebran es por su amor infinito, gracias”.

Luego acompañó estos dichos con una imagen de sus má sprofundas reflexiones: “Vengo a agradecerles todo su amor, apoyo y aguante. (Dicen algunos medios que declaré en TN Show, no, es una entrevista vieja) No respondí ni responderé, porque no lo amerita”, comenzó.

El mensaje de Thelma Fardin

“Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande. Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos”, continuó Thelma.

Luego la actriz finalizó estos dichos: “Mientras tanto buscamos cambiar un sistema que no da respuestas, que daña, que atrasa y nos condena al silencio. ‘La justicia’ son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción., Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador. Seguimos”, sentenció Fardin.

