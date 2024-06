Tenso ida y vuelta en la entrevista de Vero Lozano a Furia: “Una pesada como vos...”

Furia fue como invitada al programa de Vero Lozano y la entrevista tuvo momentos de tensión que no pasaron inadvertidos en las redes. En un mano a mano con exparticipante de Gran Hermano, la conductora aprovechó para hablar de todo con Juliana, tanto de su paso por el juego como de su vida lejos de las cámaras.

Como cada jugador que sale de la casa, Juliana Scaglione fue al diván de Cortá por Lozano y algunas de sus respuestas no convencieron a la conductora del ciclo de las tardes de Telefe, por lo que no se guardó nada a la hora de responderle.

Vero le planteó que varios jugadores quedaron dolidos y molesto con algunas de sus declaraciones y ella se limitó a responder que “todo es chiste, es show”. Sin embargo, la conductora la frenó: “Bueno bol... pero lastimás, no puede ser todo chiste. No te vi pedir perdón a nadie tampoco”.

Lozano en varios momento re preguntó e intentó que Furia pida perdón o que pueda reconocer los momentos en los que se excedió con sus compañeros, pero no lo logró: “Sos muy inteligente, muy astuta. Hábil declarante sos. No estoy poniendo en juicio, no digo no que vos hiciste cosas bien y otros cosas mal. Vos, Juliana persona, terminó el juego, ¿sentís que te fuiste al carajo en alguna cosa?”.

“Dos o tres veces, pero bueno también me llamaron al confesionario y me dijeron que bajara un poco”, respondió al respecto después de dejar en claro que no tenía por qué pedirle perdón nade.

“Dale... tanto te cuesta decir me fui al carajo en tal o cual ocasión”, insistió Vero Lozano, ya con poca paciencia. “Pero vos contame qué viste”, retrucó Furia y la conductora no se quedó atrás: “No, te pregunto a vos”.

“Lo que vendo es show, me quedo con el que compra eso y se caga de risa”, insistió acerca de sus comportamientos en el juego durante los seis meses que estuvo en la casa más famosa del país.

Tenso ida y vuelta en la entrevista de Vero Lozano a Furia. Captura del video.

Vero Lozano se sacó con Furia y no lo ocultó

Minutos después, la charla giró entorno al mismo tema y Vero Lozano no toleró las respuestas de Juliana, justificándose con el tema del juego. “Tenés que entrar en ese humor. Hay gente con la que podés hacer show, que lo entiende y hay gente que no”, dijo la exjugadora.

“Sí, bueno. También hay díás que podés tener ganas de soportar una pesada como vos que está todo el día gritando y otro día no”, lanzó picante y dejó sin palabras a Furia, quien no pudo ocultar su sorpresa.