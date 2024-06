Furia no se guardó nada y apuntó contra Catalina hasta hundirla

El conflicto entre Catalina y Furia en Gran Hermano está más vivo que nunca. Desde que se reencontraron en la casa, los enfrentamientos no han cesado, y tras la eliminación de Juliana, los intercambios de dardos han sido constantes.

Durante el programa de El Debate, los ex participantes estuvieron acompañados por Martín Ku, el último eliminado. En medio de la discusión sobre los acontecimientos del reality, Furia no dudó en atacar a Catalina. Sin mediar muchas palabras, Furia lanzó un fuerte reproche hacia Catalina, dejando a muchos sorprendidos.

Furia se cruzó con el panel de Gran Hermano.

Catalina intentó defenderse, comentando: “Los Bros siempre fueron muy respetuosos. Ellos a mí me contuvieron cuando entró Alfa, cosa que las que yo creía que eran mis amigas no”.

Este comentario generó la respuesta de Furia, quien acusó a Martín de no ser agresivo: “Martín no tuvo una actitud agresiva porque se aguantó todos los gritos e insultos y no se quiso bancar que le digan cosas de la novia”. Catalina no se quedó callada y respondió: “¿Pero cómo sabes? No ganaste porque te sacaron”.

Furia, visiblemente molesta, replicó: “Déjame hablar a mí que estuviste hablando vos. Yo gané la gente y eso no lo tenes vos”, sentenció.

Próxima eliminación en Gran Hermano

Mientras tanto, el reality avanza hacia su fase final. Este domingo, un participante abandonará la casa, pero esta vez no habrá placa de nominados.

Todos estarán en riesgo de eliminación, salvo el ganador de la prueba del líder. Esta dinámica añadirá un nivel extra de emoción y estrategia, ya que cualquiera podría irse y dejar la competencia a solo días de la gran final, prevista para el 7 de julio.

¿Qué premios ganó Martín en Gran Hermano? Cinco conjuntos de ropa, una casa y más (Captura de pantalla)

La guerra entre Catalina y Furia, sumada a la inminente eliminación, mantiene a los espectadores al borde de sus asientos, esperando ver quién se consagrará en la casa más famosa del país y qué nuevos episodios surgirán en esta encarnizada rivalidad.