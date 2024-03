Furia se quedó sin amigas y ahora va por Catalina

El clima en la casa de Gran Hermano se calienta con cada nuevo ingreso y las tensiones no se hacen esperar. Catalina Gorostidi, quien cuenta con una segunda oportunidad en el juego, ha llegado con información valiosa y nuevas amistades, lo que no ha pasado desapercibido para algunos compañeros.

Juliana “Furia” Scaglione, conocida por su personalidad directa, dejó en claro su descontento al descubrir que Catalina mantenía una relación amistosa con Sabrina, una de sus enemigas dentro del juego.

Furia se quebró frente a todos luego de la partida de Chula y Catalina

“Hace un rato, me acabo de enojar con Cata porque se habla con Sabrina”, expresó Furia durante una conversación con Rosina Beltrán.

El descontento de Furia no se detuvo ahí. Mostró su disconformidad con la situación, dejando claro su malestar: “No entiendo nada, que todos hagan amigos afuera... lo único que te dicen es ‘cuando salgas, vas a entender’. Uh, qué hermosa información que me das”. Catalina trató de defenderse, explicando que la relación no estaba relacionada con el juego.

El duelo final de esta gala de nominación quedó entre Sabrina y Catalina

La pelea de Catalina y Furia

Sin embargo, Furia no dudó en exponer las razones detrás de su desconfianza hacia Catalina, recordando un incidente previo: “Cata, esa mina me dijo ‘violenta’ y ‘golpeadora’ ante toda la nación argentina. O sea, nada más te digo”.

Las tensiones no se limitaron a esa conversación. Furia expresó su ira hacia Sabrina, generando preocupación entre algunos de sus compañeros. A pesar de los intentos de calmarla, Furia no pudo contener su enojo: “¿Que no me enrosque? Le quiero partir la cara”.

La atmósfera en la casa se volvió aún más tensa cuando Emmanuel Vich intentó intervenir, lo que provocó una nueva explosión de Furia: “A vos porque no te dicen nunca nada en la jeta. A mí me hace mierda todo el tiempo un montón de jugadores que están afuera. Los vuelven a hacer entrar para romperme las bolas”.