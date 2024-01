¿Te acordás de Osito de Gran Hermano?: así luce hoy y qué hace de su vida

Jessica “Osito” Gómez, conocida por su participación en Gran Hermano 2007, ha experimentado una transformación notable desde su incursión en el reality hasta su presente.

Ahora se desarrolla como panelista en “La noche de los ex”, programa de debate dedicado a analizar los pormenores de Gran Hermano 2023.

Emitido cada viernes por Telefe y conducido por el carismático Robertito Funes, el programa proporciona a Jessica un lugar para compartir sus opiniones y perspectivas sobre los eventos actuales dentro de la famosa casa.

Osito de Gran Hermano reapareció en La noche de los Ex

Jessica se presenta como actriz, productora y estudiante de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria en el programa le brindó la oportunidad de descubrir su verdadera vocación.

En una entrevista concedida a La Nación en agosto, Jessica compartió su evolución: “Cuando entré al reality yo quería ser famosa, aunque no entendía bien qué era, pero lo quería. Después, me di cuenta de que mi deseo era dedicarme a la actuación porque hay cosas que no me interesa exponer”.

La actriz, también conocida afectuosamente como “Osito”, tiene un hijo llamado Kalel con el comediante Santiago Domínguez.

Las fotos de Osito Gómez. / Instagram

A pesar de su separación, mantienen una sólida relación profesional, con Jessica produciendo los espectáculos de Santiago mientras se embarca en otros proyectos artísticos.

Jessica Osito Gómez de Gran Hermano 2007 vende fotos al límite

Jessica Gómez ha sorprendido a sus seguidores al explorar un nuevo proyecto: la venta de fotos eróticas.

A través de sus redes sociales, compartió detalles sobre los distintos planes y precios disponibles para adquirir su material, marcando un giro significativo en su vida después de su participación en el famoso reality.

En su perfil de bienvenida a la plataforma erótica, Jessica reveló: “Aprendí a conocerme y en el camino descubrí que me gusta mucho exhibirme, disfruto de verme, aprendí a gustarme y elijo compartir algunas de esas cosas con vos… Vení”. Además, ofrece la opción a los usuarios de colaborar con una suma de 500 pesos.

Los costos de los planes varían según la sesión elegida. Desde el paquete más asequible, denominado “El deseo depende del contexto”, con un valor de 6 mil pesos, hasta el plan que ofrece imágenes con el estilo “Piel y mar” a 4 mil pesos. El paquete más costoso, catalogado como “¿Casero o delivery? Fantasy”, alcanza los 15 mil pesos.

Las fotos eróticas de Osito de Gran Hermano

