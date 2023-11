Taylor Swift tendrá su propio crucero temático: qué contiene y cuánto cuesta

Desde que comenzó con su gira llamada de The Eras Tour, Taylor Swift ha sido noticia en cada rincón del mundo. Algunas semanas atrás visitó Argentina y causó furor con las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, pero la locura de la fanáticas no termina ahí.

Una agencia de viajes aprovechó su momento y la oportunidad del gran impacto que ha tenido la cantante estadounidense en todo el mundo y quiso llevar a cabo un proyecto que haría realidad los sueños de muchos. Se trata de un crucero temático en donde los fanáticos podrán disfrutar de la música del artista que comenzó en el género country.

La agencia encargada de llevar a la realidad este crucero se llama Marvelous Mouse Travels y ha planificado un paquete con crucero de cuatro noches en un paseo por las Bahamas. Esta espectacular excursión tendrán nombre de “In my cruise era ... Allure of the seas”.

Según los primeros detalles que se han dado a conocer, el barco gigante zarpará el 21 de octubre de 2024 desde la ciudad de Miami, Estados Unidos. Además, se comunicó que la navegación perteneciente al Royal Caribbean cuenta con un parque acuático, divertido juegos, espacios de karaoke y mucha fiesta con la música de la cantante.

Como es de público conocimiento, durante los conciertos que la joven da en todos los países sus fanáticas se encargan de intercambiarse brazaletes conformados por las letras que forman el nombre de las canciones de las distintas eras y álbumes de Taylor Swift. Este accionar podrá repetirse dentro del gigantesco crucero y conformará un ambiente totalmente mágico para aquellos seguidores que la acompañan desde los comienzos de su carrera.

Cuánto cuesta el crucero de Taylor Swift

Desde Royal Caribbean se dio a conocer la planificación de los días en los que se desarrollará esta increíble navegación. El primer día saldrá del puerto de Miami para que al segundo día se encuentren en Coco Cay -la isla privada de Royal Caribbean-, el tercer día pasará por Nasáu (Bahamas), el cuarto día se podrá disfrutar de la belleza del mar antes de la llegada al puerto de Miami en el quinto y último día.

Asimismo, la agencia de viajes dio a conocer los distintos valores que tendrán las habitaciones. Por ejemplo para una habitación destinada a dos personas tendrá un precio base de US$1573. Por otro lado, quienes tengan el dinero suficiente podrán contar con habitaciones con vista al mar a US$1967 o con cuartos con balcón al interior del crucero a US$1851.

