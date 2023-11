A Taylor Swift se le hace difícil Brasil: se le rompió un taco en medio del show y esta fue su reacción

Taylor Swift, durante su reciente presentación en Río de Janeiro como parte de su gira “Eras Tour”, vivió un inusual momento cuando se le rompió el taco de una de sus botas durante su interpretación de “Lover”.

Sin inmutarse, la cantante arrancó el taco y lo lanzó al público. Esta curiosa escena se volvió viral en las redes sociales.

La estrella, en medio de su show, decidió continuar cantando a pesar del incidente con su calzado. “Me están haciendo sentir increíble en este momento”, expresó Swift a su audiencia, desatando la ovación de sus fans.

En imágenes compartidas en las redes sociales, se le ve balanceándose sobre la punta de su pie sin el taco mientras saludaba a los espectadores en portugués.

En redes, diversos usuarios compararon la actitud de Swift con la icónica muñeca Barbie. “Taylor Swift ES la Barbie de la vida real”, comentó un seguidor, recordando una escena de la película de Barbie donde el personaje principal se quita los zapatos y camina en puntas, aludiendo a la postura de Swift tras perder el taco.

El momento no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes destacaron la reacción espontánea y la entrega de la cantante con su público.

Además, un afortunado fan se llevó como recuerdo el taco roto, que lucía el característico rojo de Christian Louboutin.

El fan que se llevó el tacón de Taylor Swift

La emotiva canción de Taylor Swift para la fan que falleció

Sin embargo, el espectáculo de Swift también estuvo marcado por la emotividad. La cantante rindió homenaje a Ana Clara Benevides, una joven fan que falleció trágicamente a causa del calor extremo mientras regresaba a los escenarios en Río de Janeiro.

En medio del concierto, visiblemente emocionada, Swift interpretó su tema “Bigger Than the Whole Sky” como un homenaje a la fan fallecida.

La tragedia de Benevides conmocionó a los asistentes y a la artista, quien, entre lágrimas, entonó emotivas letras sobre el dolor y la pérdida.

Seguí Leyendo