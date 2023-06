Taylor Swift, el fenómeno detrás de los fan que acampan para un show que será en 5 meses

Si sos de la generación que iba a Sir Lancelot y veías “Música en Libertad”, tal vez te estás preguntando quién es Taylor Swift y por qué hay personas acampando para un recital que va a ser dentro de cinco, sí cinco, meses. Bueno, resulta que esta joven de 33 años es un fenómeno y lo que toca lo convierte en oro.

Hace algunos días, en el marco de su gira mundial, la artista anunció que llegaba a la Argentina y explotó todo. La gente se volcó en masa a hacer la cola virtual para comprar las entradas del show en el Estadio Monumental de River Plate, que iban desde los 16 mil en una platea con visión restringida (no la ves, pero podés decir que estuviste ahí), hasta los 75 mil pesos. Si querías la experiencia VIP, las entradas costaban desde los 67 mil a los 155 mil pesos.

La artista llega a la Argentina y los fans acampan para el show que es en noviembre

La particularidad de este show es justamente que se habilitaron zonas de la tribuna en donde no se ve el show y así y todo se agotaron. La locura es tremenda.

¿Por qué hablamos en pasado? Sencillamente porque las entradas se agotaron. La artista se presentaría, hasta ahora, el 9, 10 y 11 de noviembre. Las entradas para los shows se agotaron en horas. El potencial es porque, teniendo en cuenta los 10 shows que metió Coldplay, no sería una sorpresa que se agreguen más fechas.

¿Quién es Taylor Swift?

Taylor Swift nació un pueblo de Estados Unidos, casi impronunciable, Wyomissing, en el Estado de Pensilvania, muy cerca de la costa este del país del norte. A los 14 años se mudó a Nashville, Tennessee, un poco más abajo en el mapa, para dedicarse a la música country.

Una vez instalada firmó contrato con la discográfica Big Machine Records, tal vez el peor error de su vida, y se convirtió en la artista más joven en ser fichada por Sony/ATV Music Publishing House. Desde entonces su carrera fue un éxito atrás del otro, con algunos golpes en el camino.

A la edad de 16 sacó su primer disco, el cual llevaba como título su propio nombre. Un año después otro. Cada disco se convertía en éxito de ventas y sus canciones llegaban a los primeros puestos de los rankings. Con su último disco, “Midnight”, la estrella del pop alcanzó un récord que ninguna otra mujer de la industria de la música logró.

Taylor Swift copó los diez primeros puestos del ranking Hot 100 que desde hace 64 años elabora la prestigiosa publicación especializada Billboard en Estados Unidos. Las 10 canciones de un disco de 13, en el ranking más importante del mundo.

Según la revista Rolling Stone, ícono en el ambiente de la música, los 10 mejores temas de la artista son “All too well” (2012), “New Romantics” (2014), “Mirrorball” (2020), “Delicate” (2017), “August” (2020), “Long Live” (2010), “Lover” (2019), “Blanck Space” (2014), “Marjorie” (2020) y “Dear Jhon” (2010). Pero sin lugar a dudas, hay un tema de Swift que la rompió alrededor de todo el mundo y es “Shake it off”, una divertida y pegadiza canción, cuyo video actualmente en YouTube cuenta con más de 3 mil millones de visitas, siendo el videoclip número 11 con más vistas de YouTube y el video número 15 más visto de todo YouTube.

Su vida privada, fortuna y amores.

Si bien se trata de una mujer de perfil bajo, Taylor Swift ha tenido algunas relaciones que la han llevado a las portadas de miles de sitios alrededor del mundo.

Swift ha estado en pareja con reconocidos personajes del ambiente de la música y del cine. Uno de los primero fue Joe Jonas, en el 2008. En 2009 estuvo en pareja con el Taylor Lautner y a fines de ese mismo año, con el músico John Mayer.

Un año más tarde pareja del actor Jake Gyllenhaal. En el 2011 salió con el político Conor Kennedy y tras su separación se la vinculó con el músico Harry Styles. Una de sus relaciones más largas fue con el músico Calvin Harris y después de separarse salió con el actor Tom Hiddleston. Su última pareja fue el actor y modelo Joe Alwyn, de quien se habría separado recientemente.

Taylor Swift cuando estaba en pareja con Harry Styles. Foto: archivo

La gran cantidad de parejas que tuvo la artista despertó ciertas suspicacias en el ambiente y en el 2013, la firma Abercrombie & Fitch lanzó una colección de remeras con la penosa frase “Más novios que T.S”. Por suerte, la gente no le siguió la corriente a la marca con algo tan burdo y machista y tuvieron que sacarla del mercado.

En líneas generales, Swift tiene una muy buena imagen en los medios de su país y del mundo. Tal es así que muchos la han llamado “la novia de América”, un elogio que reciben aquellas mujeres con ciertos atributos como delicadeza, dulzura y belleza.

En cuanto a su relación con el público. Taylor es una de las artistas con más presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 262 millones de seguidores. Se la considera una persona muy humanitaria, sumamente comprometida con causas sociales, ambientales y con las minorías. Así también, la artista se ha convertido en un ícono de la moda.

El estilo sencillo de Taylor Swift “esconde” la fortuna de la artista. La revista Forbes, que todos los años hace un ranking con las celebridades más ricas del mundo, la ha tenido varias veces entre sus líneas. Según la publicación, la estrella comenzó ganando 18 millones de dólares en 2009 y actualmente supera los 185 millones, cifra que ganaba en 2019.

La noche negra de Taylor Swift

Cuando en 2008 firmó contrato con la empresa Big Machine, con toda la alegría y el fervor de quien está cumpliendo un sueño, Swift nunca imaginó el mal momento que viviría, más adelante.

Y es que en 2019, el productor discográfico Scooter Braun compró la compañía Big Machine y en la transacción iban las carpetas de sus artistas, entre ellos, Swift. Un año después, la compañía de Scooter le vendería los derechos de las grabaciones de la cantante a un fondo de inversión.

Resulta que Taylor es dueña de las letras de sus canciones, pero no así de las grabaciones, por lo que cada vez que sonara un tema suyo, de aquella época, la plata iba a los bolsillos equivocados. En medio de este manoseo comercial, Swift encontró la única salida posible: volver a grabar sus canciones.

Y así lo hizo. Con todo el trabajo físico, humano y económico que esa tarea significaba, Taylor Swift les dio batalla y volvió a grabar su material. Ahora las plataformas podían “desechar” las canciones antiguas y subir las nuevas, con los derechos de la cantante.

Una mujer todoterreno

Taylor Swift, además de cantante, es actriz, empresaria y acaba de debutar como directora de cine. En su filmografía. como actriz, podemos encontrar películas como “Día de los enamorados”, “Hanna Montana”, “El Lorax” y la versión cinematográfica del exitoso musical de Broadway, “Cats”.

Em su carrera en el cine, llega una nueva etapa para la artista, quien debutará como directora a partir de un guion original escrito por ella y que será producido por Searchlight Pictures. El año pasado, Swift presentó un corto de 14 minutos en el Festival de Cine de Toronto, llamado “All Too Well”. A lo largo de su trayectoria, la cantante también dirigió los videoclips de sus temas “The Man”, “Cardigan” y “Willow”. Sin dudas una mujer que no deja de sorprender y con mucho, pero muchísimo camino por recorrer. ¿Ahora se entienden las carpas en las afueras del Estadio?

