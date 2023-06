Fans de Taylor Swift ya acampan en River para el recital que será en cinco meses

En las inmediaciones del estadio Monumental de River Plate se está dando una insólita situación: fans de Taylor Swift comenzaron con el acampe a la espera del recital que la cantante dará en noviembre.

Faltan aún 158 días para las presentaciones de Taylor en el estadio de River -9 y 10 de noviembre- y ya aparecieron cuatro carpas sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Más allá de conseguir una buena ubicación en el campo el día del concierto, los involucrados sueñan con que su fanatismo llegue a oídos de la artista estadounidense.

Incluso hay convocatorias en las redes sociales para seguir sumando adeptos y carpas. La idea, según cuentan allí, es poder ir rotando los presentes para cuidar los lugares, y hasta hay quienes ofrecen un tarifario para hacerse cargo de la empresa. Lo cierto es que, con los cortes que se producen los días de partido, suena difícil que puedan llegar hasta noviembre en esa ubicación tan cercana a la cancha, detalla Olé.

En charla con C5N, dos fanáticas revelaron que instalaron la carpa el domingo, a cinco meses del show, cuando ni siquiera sacaron entradas. Vale recordar que se vivió una situación similar el año pasado cuando vino al país Harry Styles.

¿Cómo comprar las entradas para Taylor Swift por All Access?

Luego de una preventa de 24 mil entradas que se agotaron rápidamente el lunes, la venta general arrancó este martes desde las 10 am, a través del sitio All Access. Los precios van de 16 mil a los 85 mil pesos, e incluyen sectores (tribunas Centenario media y alta) con visión restringida, ya que se encuentran detrás del escenario. También se ofrecen paquetes VIP de hasta $175.000.

La entradas salieron a la venta este martes por la plataforma allaccess.com.ar.

El show que trae la cantante al país cuenta con tres escenarios, cada uno con sus respectivas pantalla gigante de video y estarán interconectados con rampas. Los creadores describen a la puesta como “una experiencia cognitiva en 4D”, porque incluye fuegos artificiales, pulseras con luces interactivas y proyecciones tipo mapping.

Ubicaciones para el show de Taylor Swift en Argentina. (Foto: DF Entertainment)

Recaudación millonaria para River por Taylor Swift

River firmó un contrato de alrededor de 15 millones de dólares con la productora DF Entertainment para la realización de 20 recitales en el Monumental durante los próximos tres años. El año pasado, el estadio recibió 13 recitales (10 de Coldplay, uno de los Guns N’ Roses y dos de Harry Styles) y el club cobró 500.000 dólares por cada uno, lo que le dio un ingreso total de 6.500.000 dólares.

Cabe destacar que, tanto los recitales confirmados para este 2023 de The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Roger Waters, no le quitarán la localía al CARP en esas fechas, ya que coinciden con los parates de Eliminatorias de octubre y noviembre. A su vez, los de Taylor Swift serán jueves y viernes, días en los que no hay fecha del fútbol local. Por otra parte, el césped no se verá afectado gracias al protector especial que brinda la empresa que se encargó de poner el césped híbrido.

