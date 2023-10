Stefi Xipolitakis habló de su triste realidad tras la muerte de Silvina Luna y la cirugía con Aníbal Lotocki

Durante una entrevista para el medio “Infobae” y con un testimonio que estremece, Stefi Xipolitakis contó los detalles de cómo vive después de la noticia del fallecimiento de Silvina Luna. Además, aprovechó la ocasión para hablar de Aníbal Lotocki.

Es importante recalcar que la actriz se realizó una cirujia estética con el polémico médico en el año 2014. En varias ocasiones, y a través de diferentes medios de comunicación, explicó que dicha intervención, le afectó en cuanto a la salud.

Stefy Xipolitakis

En una reciente entrevista con el medio “Infobae”, la conductora María Laura Santillán le consultó a Stefi cómo se encuentra actualmente, luego de todo el tema en relación al fallecimiento de Silvina Luna por mala praxis.

“Es un tema que me liquidó ese, me liquidó la cabeza. Es como que ves a dónde vas. Eso fue lo que me sacó la alegría y lo que me alejó un poco de lo que soy yo, de mi felicidad”, explicó con tristeza la cantante.

Stefy Xipolitakis habló sobre Aníbal Lotocki

Luego, continuó: “Lo estoy tratando de compensar con presentaciones que me están saliendo, con eventos relacionados con relación a la música. Todo lo que tenga que ver con la música y mi familia me sube. Pero eso me dio una trompada en la cabeza.”.

Sobre su cirugía con Aníbal Lotocki, expresó: “Me cuesta hablar de esto por vergüenza, por miedo, porque tenés que estar muy fuerte y porque a la vez hay un montón de personas que dependen de lo que uno puede decir, hay que poder ayudarlos...”. Además, declaró: “Yo fui por otra cosa y de repente me encontré con una bomba en mi cuerpo, ahí empezó todo”.

Stefy Xipolitakis habló sobre Lotocki

Además, agregó: “Nadie nos dijo en un consultorio: ‘te voy a poner tal cosa’. Mi dentista entró a sacarse las bolsitas de los ojos con esta misma persona y terminó sin panza y con cola. O sea, no elegimos, alguien eligió por mí. Alguien me sacó el derecho de tener salud...”.

Por último, recalcó el rol del abogado Fernando Burlando en su tema: “Yo soy muy reservada. Reservo mucho mis cositas. Y hay cosas que uno no elige que se sepan, pero por ahí tiene la obligación moral. Todas las cosas que estoy haciendo son porque puedo apoyarme y respaldarme en Fernando Burlando, en Cantón que es mi otro abogado”.

