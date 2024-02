Sole Macchi, la famosa humorista de Instagram, se presenta hoy en el Teatro Mendoza

Esta noche, como parte de la Temporada de Humor del Teatro Mendoza, se presenta Sole Miacchi, la influencer que hizo famosa la frase “Es viernes y tu cuerpo lo sabe” y que supo hacer de sus desgracias amorosas un show imperdible que repasa cosas cotidianas, romances fallidos y anécdotas hilarantes. El espectáculo denominado “Mentime que me gusta” comienza a las 21.30 y las entradas están disponibles tanto en la boletería del teatro como en www.entradaweb.com.ar. Los precios son: Palcos bajos y platea baja en las filas 01 a 12: 11.000 pesos. Platea baja en las filas 13 a 24: 10.000 pesos. Palcos altos y platea alta: 9.000 pesos, mientras que Pullman cuesta 8.000 pesos.

La humorista e influencer se presenta esta noche en el Teatro Mendoza

Con una energía explosiva, Sole Macchi se abrió paso en el mundo del humor luego de que se viralizara un video suyo diciendo la frase alusiva al viernes que le dio el primer impulso a la fama. Por aquel entonces trabajaba en un banco y, lejos de lo que parece ser un trabajo rutinario, para ella era casi una fiesta.

En la actualidad, tiene más de 150 mil seguidores en Instagram y muchos de sus videos han tenido millones de reproducciones.

En esta nota con Los Andes cuenta algo de su vida, de los tópicos del show que presenta esta noche y sin proponérselo, insufla energía para salir adelante de cualquier circunstancia, con humor y un toque de cinismo que logra deslizar entre sus risas y su modos desfachatado.

¿Es tu primera vez en Mendoza?

La primera fue en 2019 con el primer show mío que se llamaba “Cansada de triunfar”. Hasta la pandemia obvio que no era tan conocida, tenía pocos seguidores y después armé este show nuevo que se llama “Mentime que me gusta”,

Tuviste el boom durante la pandemia

Sí, hubo dos. El primero fue con un video que se hizo viral, en la puerta del banco donde yo trabajaba, arriba del auto diciendo la frase que es mía “Es viernes y tu cuerpo lo sabe” y el segundo fue en pandemia, cuando yo vivía en un country. Traté de reinventarme, hacer un montón de cosas, de acompañar a la gente todo ese tiempo mientras estaba cocinando, mandando recetas, hablando del amor…

¿Tus primeros videos eran en tu casa?

Los primeros videos eran en mi casa saliendo detrás de la cortina. En paralelo también los del auto con las frases, ya eran hablados frente a la cámara, más directos.

¿Puede ser que lo más disruptivo en ese contexto era el lenguaje?

Claro, sí, eso era lo que me parece que era lo que enganchaba porque era como una dicotomía entre las dos cosas y me lo marcó mucha gente, llamaba la atención. Si no hablaba parecía la rubia con las lolas y súper cheta y el “phisique du rol” era muy diferente. Entonces creo que eso fue lo que impactó.

¿Te gusta ese personaje?

Hoy me molesta verme así, porque es como hablo ahora pero exagerado. Mis amigos me dicen que no me tiene que dar vergüenza como hablaba porque eso me llegó a la fama. Pero me parece que me podría haber comunicado sin ser tan bruta. Hoy digo lo mismo pero de una manera más normal y me siento más cómoda pero bueno, de eso se trata de reinventarse

Los temas también eran jugados

Claro, hablaba de lo que le pasaba a una en la casa, y lo que no se anima nadie a decir. Lo mismo pasa en el show, no cuento cosas amorosas sino que hablo de mis fracasos durante una hora y media, me río de lo que me pasó y cómo aprendí a monetizar el dolor y los cuernos, y los hice plata. Antes lloraba, hoy lo hago guita, ¿entendes?

Como Shakira…

Exactamente, siempre digo que ella se copió de mí. Lo que yo quiero es que la gente vaya y sienta que lo que les pasó a ellos también me pasó a mí. Porque cuando te ven en la pantalla creen que sos un éxito y no es así. El éxito fue venir después de un montón de experiencias no tan lindas, y que yo fui viva y las pude convertir en humor.

¿También hay historias de otros?

Exactamente, igual siempre fui muy observadora desde que soy muy pequeña. A mí se me dio de grande esto, pero yo toda la vida absorbí toda la información que escuchaba de mi mamá, de sus amigas, de cómo hablan de los tipos… Y todo eso lo chupé y en un momento explotó. Antes existía el casting y hoy es el vídeo, lo cual me permite vivir de esto.

¿Estudiaste teatro, stand up o algo relacionado?

No, lo mío es totalmente innato. Imaginate que trabajo desde hace siete años en una radio, desde que me hice conocida y no soy locutora. Siempre tuve algo, nací con esto.

¿Cómo hacías con tu personalidad para trabajar en un ambiente tan estructurado como un banco?

Entré a ese sector como meta, porque terminé el secundario y no estudié una carrera terciaria, pero yo siempre dije que con la labia, con la personalidad y la actitud uno llega a todos lados, y así fue. Vendí 14 años ropa y la venta es muy similar a la actuación, entonces yo siempre fui la mejor vendedora donde estuve.

En un momento me di cuenta que vender una remera es lo mismo que vender una tarjeta de crédito. A los 33 años me animo a ir a una entrevista en un banco, donde la gente entra a trabajar a los 18 años, pasé tres entrevistas y quedé. Y el sector de venta de tarjetas de crédito no es estructurado, al contrario, es muy divertido y terminaba siendo la mejor vendedora del Itaú porque tenía como una actriz adentro.

¿Cómo llegaste al teatro?

Por suerte salió ese video y me cambió todo. Me llamó un productor a los tres meses y me preguntó si me animaba a renunciar. Como miedo y dinero nunca tuve, renuncié y nunca más paré.

Hablemos del show de esta noche

Está lleno de anécdotas, de amor, de los cuernos que descubrí, de las relaciones, de lo que cuesta coincidir, de los que están solos, de la histeria masculina, de los tamaños de penes… hay un poquito de todo.

Para verte en teatro ¿van más mujeres que hombres?

Casi todo femenino y pocos hombres porque ellos creen que lo voy a joder, pero yo hablo una hora y media sola y no improvisto con el público, no gasto a los hombres, no los descanso.

¿Creés que es porque los asusta una mujer avasallante?

Sí, yo toda mi vida estuve en pareja, pero desde que me va bien, hago lo que me gusta, soy independiente y no necesito de nadie cuanto más me alejó de los hombres. Todos mueren por estar conmigo, pero después no lo pueden sostener y eso que soy tranqui en la vida real, pero es muy difícil. Hay que ser muy seguro, primero por toda la cantidad de hombres que me escriben, hay que tener espalda para bancar eso y segundo porque trabajo mucho, no estoy en casa. Es muy loco que quieran la mina independiente, pero cuando la tienen no saben qué hacer con tanto.

El hombre todavía sigue con la cabeza de antes y quiere ser el que provee, quiere que lo necesites, pero yo tuve pareja toda mi vida así que ahora estoy disfrutando de esto.

¿Hiciste circuito de bares y pubs o llegaste directamente al teatro?

Cuando arranqué con “Cansada de triunfar”, mi camarín estaba entre las papas, batatas y cajones de cerveza, con sesenta grados calor, no andaba el parlante, todo así. Además, mi fuerte siempre fue el conurbano y todo eso me curtió. Recién ahora me posiciono en capital que tengo show dos veces por mes en el Regina como base. Un día hice show para treinta y tres personas en un bar en Lanús, y de eso a vivir bien ahora. Yo escalé y por ahora voy en ascenso, cada vez me va a ver más gente, pero siempre con los pies en la tierra porque me agarró grande. Por eso nunca me mareé.

¿Cómo te ves en 10 años?

Me veo siempre en el teatro y en la radio. Todo lo que me voy proponiendo lo voy cumpliendo, con humildad, por supuesto. Este fin de semana bailé en los carnavales de Gualeguaychú, en mayo voy a hacer shows en Europa, tengo gira en España: Málaga, Barcelona, Madrid, Mallorca y Valencia, así que con mucha garra estamos trabajando para que funcione.

Te ofrecieron hacer televisión?

Sí, me propusieron hacer un hacer un programa con ex jugadores de fútbol y yo manejando la parte de redes, pero todavía no lo cerré. Pero yo quiero trabajar de lo que hago ahora. Llegué a esto para poder disfrutar la vida y laburo desde los 16 años. Hoy elijo trabajar poco y en lo que quiero.