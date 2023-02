Selena Gomez se defendió luego de que criticaran su cambio físico: “No soy una modelo, nunca lo seré”

La actriz y cantante, Selena Gomez, recurrió a sus redes sociales para dar un fuerte y directo mensaje a quienes la critican por aumentar de peso. En repetidas ocasiones la actriz ha tenido que enfrentar comentarios desagradables por no formar parte del canon hegemónico que la industria, tanto musical como televisiva, le impone a las mujeres.

Quienes han seguido la carrera de la cantante de “Love you like a love song” están al tanto de los cambios que ha atravesado en los últimos años. Después de ser diagnosticada con lupus en 2015, Gomez sufrió diversas complicaciones con sus riñones, lo que ocasionó que debiera someterse a una cirugía de trasplante en 2017. Tan solo un año más tarde, la actriz fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Es por ello que Selena se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre su salud mental y física, representando un gran ejemplo de superación para sus seguidores. Sin embargo, existen quienes critican su aumento de peso desde que dejó de ser una “chica Disney”.

Como consecuencia, Selena acudió a su cuenta en la red social TikTok para poner los puntos sobre las íes. Por medio de una transmisión en vivo, explicó que su cambio físico reciente se debe a la medicación que toma para el lupus. “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso... es lo que me pasa habitualmente”, declaró.

Asimismo, Gomez aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a los seguidores que experimentan situaciones similares: “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que es hermosa y maravillosa.”

Además, inserta en una sociedad en la que se prioriza la delgadez como sinónimo de belleza y salud, la actriz recalcó la importancia de la salud física: “Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”.

“No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no me apoyan, váyanse, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”, concluyó tajante.

Selena Gómez sorprendió a sus fans con su aspecto físico.

Actualmente, la actriz de “Solo asesinatos en el edificio” se encuentra grabando la tercera temporada del éxito de Star Plus. El programa ha amasado tanto éxito, que consiguió sumar al elenco a Meryl Streep. Asimismo, la gran recepción que tuvo la segunda temporada causó que Gomez se viera más expuesta al ojo público.

Tras su aparición en los Globos de Oro 2023, Selena fue criticada por su apariencia física. Concisa y sin darle mucha importancia, la actriz se limitó a contestar: “Estoy más gorda en este momento porque me divertí durante las vacaciones”.