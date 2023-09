Se viralizó una fake news de Lali Espósito: decía que se iba del país si gana Milei y estallaron las críticas

En las últimas horas, una fake news que afirmaba que la famosa cantante y actriz Lali Espósito se iría del país si Javier Milei ganaba las elecciones generó un gran revuelo en las redes sociales.

La noticia falsa se difundió a través de la página de Facebook de “Diario Junín”, que compartió una supuesta captura de una declaración de Lali en el portal Infobae. En la falsa declaración, Lali decía: “Si gana Milei me voy del país para siempre”.

La publicación de “Diario Junín” obtuvo una alta repercusión en las redes sociales, acumulando casi 25 mil likes, más de 18 mil comentarios y fue compartida más de 500 veces. Sin embargo, pronto se descubrió que se trataba de una noticia falsa que intentaba generar polémica.

La fake news que involucra a Lali Espósito

La página de Instagram “MundoFamososOK”, especializada en farándula, fue una de las primeras en desmentir la noticia falsa.

En su publicación, compartieron la captura de pantalla con una reflexión sobre la situación: “La cantidad de comentarios que genera horribles, nadie chequea nada en este país o lo hacen a propósito para generar... ya no sé. En Facebook se creen todo, y sí, si lo publica un diario de una ciudad realmente peligroso y triste”.

Además de desmentir la noticia falsa, “MundoFamososOK” compartió un extracto de una entrevista previa de Lali Espósito en la que la artista aseguraba su compromiso con Argentina.

En la entrevista, Lali expresó: “Elijo vivir en este país. Yo viví otro tiempo en otro país, que es España, y yo hoy no te cambio Argentina”.

Lali Espósito habló de su tuit polémico tras las PASO en contra de Javier Milei

El domingo 13 de agosto se llevaron a cabo las elecciones PASO y el resultado daba gran ventaja y números altos al candidato Javier Milei. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió Lali en su Twitter haciendo referencia a eso.

Como era de esperarse, miles de usuarios opinaron el mínimo gesto que tuvo la cantante que nunca opina sobre este tipo de temáticas.

Ante el ataque social, ella compartió otras palabras por el mismo medio: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

En esta ocasión en entrevista en OLGA, el recuerdo de ese momento no quedó atrás y ella pudo volver a expresarse al respecto: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando..

Luego sumó otros dichos entre tanto descargo: “lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

