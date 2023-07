Se filtró una foto del ex de Julieta Poggio a los besos con un hombre y las redes estallaron

Julieta Poggio tomó gran popularidad tras su paso por Gran Hermano y parte de su entorno también, como sus hermanas, su madre y su exnovio. Cuando ingresó a la casa más famosa del país, la joven estaba en pareja con Lucca Bardelli, de quien se separó hace poco más de un mes y medio.

Luego de que la finalista de GH hizo pública su separación, mucho se habló de ellos. A la influencer se la vincula desde su ingreso al programa con Marcos Ginocchio, el ganador del reality, aunque ambos niegan que exista un romance.

Aunque también el ex de Julieta dio qué hablar, aún más horas atrás cuando se filtró una foto en la que se lo ve besando a un hombre. Lucca subió la imagen a sus historias de Instagram y pese a que la borró, lograron hacerle captura de pantalla y se volvió viral.

Se filtró una foto del ex de Julieta Poggio a los besos con un hombre.

Luego de haber sido vinculado con quien habría sido la supuesta amante de Mauro Icardi, Cande Lecce, ahora subió una foto muy romántica con un joven, que sería su amigo, pero con quien ya intercamibó amorosos mensajes.

La cuenta de Instagram @lacritiok compartió capturas de pantalla que comprobarían que Lucca y la otra persona que aparece en la foto se comentaban las fotos con mensajes sugerentes. “Te amo gordito”, fue el comentario que más se resaltó.

Se filtró una foto del ex de Julieta Poggio a los besos con un hombre.

Se filtró una foto del ex de Julieta Poggio a los besos con un hombre.

Qué dijo Julieta Poggio sobre la foto de su ex con un hombre

Juelita Poggio tiene un programa de streaming que conduce junto a Nacho, Daniela y La Tora, los otros ex Gran Hermano. Allí, sus compañeros le preguntaron este martes por la foto que se viralizó de Lucca y ella se mostró incómoda y molesta.

Primero pidió que no muestren la imagen, ya que estaba en todos los portales y redes sociales. Y luego fue tajante al referise a la situación, que de alguna manera la involucra.

“No tengo comentarios al respecto”, se limitó a decir. Sus compañeros intentaron sacarle alguna declaración o al menos saber si ella conocía al chico que estaba con su ex en la foto, pero se mantuvo en la misma postura de no dar declaraciones para no darle más trascendencia.

Lucca, el novio de Julieta Poggio, le dedicó un romántico posteo tras la final de Gran Hermano.

Julieta Poggio y su novio en una foto de alto voltaje

Seguí leyendo