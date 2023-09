Romina Yan cumpliría 49 años y Cris Morena la recordó con un emotivo mensaje

Un 5 de septiembre de 1974 nació Romina Yan en la Ciudad de Buenos Aires, apenas 36 años después dejó el plano terrenal y con ello un vacío gigante en su familia. Desde ese momento, Cris Morena y Gustavo Yankelevich la han mantenido presente cada día.

Por su lado, la productora televisiva eligió agasajar a su hija a través de las redes sociales y la recordó con un sentido mensaje. En su cuenta de Instagram, compartió un video de puros recuerdos.

Con una gran experiencia en televisión, Romina Yan supo destacarse por su talento actoral y vocal, más allá de ser la hija de Cris Morena. Por esta razón, su madre mostró los más icónicos momentos de su carrera y con eso produjo melancolía en todos aquellos internautas que también se consideran fanáticos de la joven.

Además de las imágenes compartidas, la creadora de “Casi Ángeles” sumó un mensaje por el cumpleaños número 49 de Romina: “Feliz cumpleaños hijita bella! Hay algo en vos que se me parece, la esperanza que crece y crece… Es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está”.

Antes de terminar, sumó una frase de una canción de la serie Chiquititas: “Por siempre juntas con nuestras alas para volar por el universo felices! Te amo. Mamá”.

Las señales que Gustavo Yankelevich recibe de Romina Yan

Algunos meses atrás, Andy Kusnetzoff llamó como invitado a Gustavo Yankelevich a su programa “Perros de la calle” y el productor no se negó a hablar sobre su hija. “No me molesta hablar de Romina, sino que me hace bien”, aseguró.

“Yo pasé mucho sufrimiento. Es un agujero negro, que lo sentís entre el pecho y el estómago y que no lo podés llenar con nada. Es un vacío de dolor tremendo”, comentó sobre el fallecimiento de Romina.

Asegurando que las casualidades no existen, no dejó pasar el momento para hablar de las señales que siente haber recibido de su hija en diversos momentos de la vida. “A veces vas con el auto y atrás de un camión hay un nombre. No es casualidad. Si vos lo ves, es porque te están empujando a que lo veas. Sentir que te demuestran ‘estoy con vos’, eso es estar abierto. Escuchar la radio y que en las dedicaciones de los oyentes aparezca el nombre de tu ser querido. Si vos justo estás escuchando ese programa en ese momento, tenés que sentir que es así. Eso te trae alivio”, concluyó.

