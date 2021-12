Gustavo Yankelevich publicó una tierna postal con los hijos de Romina Yan

El 28 de septiembre de 2010, Gustavo Yankelevich y Cris Morena recibieron la terrible noticia del fallecimiento de su hija Romina Yan, por un paro cardíaco y con solo 36 años. Querida por el público y más por quienes estaban en su círculo íntimo y familiar, su partida dejó un dolor que hasta el día de hoy se siente.

El reconocido productor televisivo utilizó sus redes sociales para postear una fotografía junto a los hijos de Romina, Franco y Valentín. La excusa fue el cumpleaños de este último, que con 19 años se mostró feliz al lado de su abuelo: “Festejando el cumple de Valen !! Franco y yo mas que felices !!”, expresó Gustavo.

Los hijos de Romina Yan junto a su abuelo, Gustavo Yankelevick.

Los adolescentes cultivaron la tradición familiar y están realizando sus primeros pasos en el mundo artístico. El mayor de los varones, Franco, es actor, músico, y compositor. Ya dio sus primeros pasos como actor en la película de Rodrigo, El Potro, y protagonizó con Oscar Luque la serie Photograph, que se puede ver por plataformas digitales. Por su parte, Valentín mantiene un bajo perfil y se muestra mucho más reservado que su hermano. Además de los jóvenes, se encuentra Azul Giordano, que es la más chica de la familia y hoy tiene 15 años.

Romina Yan y Darío Giordano, en su boda

Todos ellos son fruto de la relación entre Darío Giorlando y Romina Yan, quien falleció el 28 de septiembre de 2010 por un aneurisma. A las 16:30 ingresó al Hospital Central de San Isidro sin signos vitales y los médicos intentaron reanimarla durante 50 minutos, aunque sin éxito.

En 2018 se llevó a cabo un homenaje comandado por su madre, Cris Morena en el Gran Rex, bajo el título “Vive Ro”. En ese entonces la empresaria contó todo lo que sufrió y las razones que la llevaron a realizar el evento de ese año: “Yo estuve todo ese año muy mal y no tenía ningún motivo. Son esas cosas que te pasan en la vida que decís: ‘¿Por qué lloró todo el día?, ¿por qué todo me cuesta tanto?, ¿por qué estoy tan acongojada?’. Pensaba que estaba haciendo demasiadas cosas y con mucho estrés, con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía”.