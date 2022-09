Topa, Facundo Arana y Benjamín Rojas, entre los famosos que recordaron a Romina Yan en su cumpleaños

Romina Yan, actriz e hija de la productora Cris Morena, nació un 5 de septiembre y hoy cumpliría 48 años. A modo de recuerdo y homenaje, varios famosos que alguna vez compartieron labores con ella, la recordaron en las redes sociales.

Junto a una fotografía retro, el animador Diego Topa compartió unas palabras para celebrar el aniversario de Yan: “Donde estés todo mi amor. Siempre ejemplo de profesionalismo y amor por tu adorada familia. Mi abrazo fuerte para todos. Feliz cumple Ro”.

Imagen posteada por Diego Topa.

A éste se le sumó uno de los compañeros más allegados en la cinta Chiquititas: Facundo Arana. La tira que popularizó a la joven también la destacó por la pareja de ficción que armó con el galán. “5 de Septiembre. Celebro tu Vida y haberte conocido. Celebro haber compartido el trabajo con alguien tan Amorosa con todo el mundo. Tan cuidadosa y tan dulce. Se sabe. La luz de la gente buena, nunca se apaga”, compartió el actor.

Posteo de Facundo Arana.

“Te extraño, te amo, feliz cumple donde estés”, comunicó Jorgelina Aruzzi. La querida actriz compartió piso con la hija de Cris Morena y también encarnó el famoso personaje de Chiquititas muchos años después.

Otra de sus compañeras más destacadas es Agustina Cherri, quien tampoco olvidó la importancia del dia. “Gracias por tu mensaje, feliz cumple Ro”, expresó quien también compartió un video lleno de recuerdos en sus stories de Instagram.

“Romi me acompañó, me protegió, me apoyó en mis inicios. Eso nunca lo voy a olvidar de mi primer año de mi carrera. Tenía 12 años, era muy chico y me sentí muy protegido por ella. Hoy veo una estrella y te deseo muy feliz cumple”, pronunció, a través de un breve video Benjamín Rojas. De esta manera resaltó la importancia del paso de Yan en su vida artística.

Romina Yan con Benjamín Rojas.

Cris Morena recordó su gran obra “Chiquititas” y a Romina Yan en Nueva York

La famosa productora realizó un memorable viaje a Nueva York en abril. Estuvo acompañada por Azul, nieta por parte de su hija Romina.

En el viaje se encontró con Muna Pauls, hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri quien trabajó para ella y fue una gran amiga de su hija. Por esta razón, jugando con sus posteos, Cris Morena soñó con que su nieta estableciera una relación de amistad siguiendo el ejemplo de sus madres.

“Muna + Achu (el apodo de Azul) + New York… una fórmula perfecta”, escribió al subir varias fotos del encuentro. El posteo rápidamente logró un gran caudal de comentarios y me gusta, apoyando el nuevo paso que está dando la menor en el país del norte.