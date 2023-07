Rodrigo Tapari habló y contó toda la verdad detrás de su “detención” viral en Bolivia

Este lunes, los seguidores de Rodrigo Tapari se llevaron un gran susto cuando el músico era arrestado en Bolivia, mientras hacía un vivo de Instagram. En las imágenes se puede ver cómo él estaba tocando el piano cuando un grupo de uniformados entra y con armas en la mano, reducen al músico.

Mientras Tapari pedía explicaciones y le pedía a una persona cercana que no cortara el vivo, los oficiales se llevaban al argentino. El video se viralizó rápidamente y las redes explotaron con todo tipo de especulaciones, pero no duró mucho ya que el cantante, al ver que se le escapó todo de las manos y tomó una trascendencia mediática, tuvo que salir a pedir disculpas.

El mensaje de Rodrigo Tapari tras su detención

El cantante de cumbia y ex líder de Ráfaga, salió a aclarar las cosas en sus redes sociales y de paso, pidió disculpas. “Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del mismo clip para @dj_b_oficial acá en Bolivia que nuestra productora nos invitó a participar. gracias por sus mensajes”, escribió Tapari en su cuenta de Instagram.

El músico salió a pedir disculpas tras su "detención"

Al parecer, para el músico también fue una sorpresa y así lo contó en Crónica TV. En diálogo con Diego Moranzoni, Tapari explicó que se encontraba esperando para grabar un videoclip junto a un conocido DJ de Bolivia, cuando de pronto se vio rodeado por policías armados hasta los dientes.

“A mí me pasó lo mismo que a ustedes: la productora de acá me pidió grabar un video con un artista de acá (…) y me pidieron que esperara, que me iban a venir a buscar”, explicó Rodrigo, que aclaró que se encontraba “bien”.

“Me dijeron que hiciera un vivo para sumar público, y me pongo a hacer un vivo y de repente me cae todo este comando. Yo me asusto y cuando me meten en la camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Y ahí me dicen ‘Tranquilo, Rodrigo, que esto es parte del video’”, agregó.

“Le dije ‘No seas malo, que mi viejo tiene 85 años y mi mamá 70. No seas malo, avísame que les digo a mis familiares para sepan que estoy bien’. Me explicaron que si me avisaban lo de la policía no lo iba a saber actuar”, cerró Rodrigo Tapari, que contó que estaba terminando de grabar el videoclip.

