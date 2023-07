Preocupación por un video de Rodrigo Tapari en el que se lo llevan preso en pleno vivo de Instagram

Rodrigo Tapari preocupó a sus seguidores con un video que colgó en sus redes en el que se ve cómo se lo llevan preso en Bolivia. El cantante transmitía en vivo en su cuenta de Instagram cuando detrás de él aparecieron sujetos armados, con sus rostros cubiertos y vestidos como militares.

El músico contó en el video que grababa para sus redes, que había encontrado un piano, el que lo inspiró para cantarles algunos temas a quienes lo siguen. En medio de la canción, fue que aparecieron al menos cuatro hombres y no solo le pidieron que no los grabe, sino que también le comunicaron que tenía que acompañarlos.

Tapari pidió que se calmen y que le expliquen la razón por la que lo increparon de forma tan abrupta. “No hay nada que explicarte, nos vas a tener que acompañar. No hagas mucho lío”, le dijo uno de los hombres.

Fue entonces que Tapari accedió a ir con ellos, pero le pidió a la persona que lo grababa que no dejara de hacerlo para que todo quede registrado. Este pedido molestó a los militares, quienes le reiteraron que apague el teléfono.

Preocupación por Rodrigo Tapari.

En las imágenes se vio cómo escoltaron al cantante hasta una camioneta blanca que estaba estacionada y en marcha en la puerta del lugar, aparentemente el hotel en el que el artista se hospedaba.

La persona que lo filmaba también subió al vehículo, pero los obligaron, una vez más, a dejar de grabar lo que ocurría. “Bajá la cámara, papá. Te dije que no grabes nada”, le remarcó y fue lo último que se vio. Desde entonces no volvieron publicaron nada más y no hay noticias de lo ocurrido en las redes del artista.

