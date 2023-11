Rodrigo Isgró, el puma mendocino, sorprendió en ‘Los 8 escalones’ al bailar con Evangelina Anderson

El martes por la noche, el jugador de Los Pumas y talentoso mendocino, Rodrigo Isgró, participó como uno de los jurados en el programa “Los 8 escalones”.

El momento más sorprendente fue cuando Evangelina Anderson, la esposa de Martín Demichelis, hizo una demostración de baile y requirió la participación de Isgró como pareja.

“Voy a hacer un paso de baile, que es el más antiguo, del siglo 18. Hoy en día sigue vigente en los concursos de baile y también en las fiestas. ¿Rodrigo? ¿Te animas? Porque hay que hacerlo de a dos”, dijo Anderson.

A lo que Martín Souto, periodista y otro de los jurados, agregó para bromear: “Yo no quiero líos con mi tocayo Demichelis...”.

Posteriormente, el jugador de rugby formuló una pregunta relacionada con su disciplina: “¿Cuál de estas selecciones ganó el Mundial de rugby 2023 que se disputó en Francia?”, siendo la respuesta correcta Sudáfrica.

Luego, en una charla con Guido Kaczka, el conductor del programa, se tocó el tema de las lesiones en el rugby y su impacto físico.

“Cuando terminan esos partidos en los mundiales, ¿te duele todo, no?”, consultó Kaczka. “Sí, sí”, respondió Isgró. “¿No podés dormir o más o menos te podés acostar?”, indagó Kaczka.

“No, no te podés acostar”, reveló el jugador. “Se golpean todo el tiempo”, continuó Kaczka. “Yo no me golpeo tanto, pero sí hay algunos que se golpean mucho”, aclaró Isgró.

El año impresionante de Rodrigo Isgró en el rugby argentino y mundial

Rodrigo Isgró, reconocido por World Rugby como el mejor jugador de Seven del año, ha tenido un año espectacular. Integrante del equipo Los Pumas 7s y su destacada convocatoria en Los Pumas para el Mundial de Francia 2023, con try incluido en el partido vs Chile.

Además, formó parte de los Pumas 7s que lograron el segundo lugar en el circuito mundial de rugby Seven, asegurando la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rodrigo Isgró fue galardonado como el mejor jugador de Rugby Seven del mundo

Rodrigo Isgró, debutó con try en el Mundial de rugby XV.

El mérito de Isgró se remonta a su paso por Mendoza Rugby Club, donde inició su carrera. Desde allí, su ascenso fue notorio: en 2019 disputó el Mundial de Rosario con Los Pumitas y, desde 2020, se sumó al seleccionado Los Pumas 7′s.

Con 122 partidos disputados y un total de 33 tries en 22 etapas del World Rugby Sevens Series, Isgró ha sido una pieza clave para su equipo. Su constancia y rendimiento le valieron ser convocado por Los Pumas en la Copa del Mundo de Francia 2023.

Rodrigó Isgró, ganador de la medalla de bronce en los JJOO 2021. (Prensa UAR / Archivo)

Seguí Leyendo