Rodrigo Isgró tendrá la oportunidad que tanto estaba esperando desde que empezó a jugar

“Estoy feliz, disfrutando desde el día que me sumé al equipo y cayendo un poco de saber que voy a debutar en un Mundial, trato de mantener la cabeza en lo que es el rugby y de evitar las emociones. Recuerdo de cuando era chiquito y saltaba arriba del sillón cuando jugaban Los Pumas; hoy poder estar acá y jugar un partido mundialista me pone muy contento”. La declaración pertenece a Rodrigo Isgró, quien debutará formalmente, en una cita ecuménica, con la camiseta de Los Pumas. El wing mendocino es parte de la rotación que eligió Michael Cheika para el encuentro del sábado ante Chile, por la tercera fecha del Mundial de Francia 2023.

Cabe recordar, que el encuentro se disputará desde las 10 (hora argentina) en el Stade de Beaujoire, en la ciudad de Nantes y será dirigido el neozelandés Paul Williams y sus asistentes designados son Angus Gadner de Australia y James Doleman de Nueva Zelanda. Y en el match, el seleccionado argentino presentará once cambios con respecto al equipo titular que derrotó en su segunda presentación en el Mundial de Francia 2023 ante Samoa por 19-10, el viernes pasado.

Los cuatro únicos que enfrentaron a Samoa que continuarán en la formación, son el pilar Eduado Bello, el segunda línea Guido Petti y los terceras líneas Marcos Kremer y Juan Martín González. Entre los forwards, ingresarán el pilar Joel Sclavi, el hooker Agustín Creevy, el segunda línea Pedro Rubiolo y el tercera línea Facundo Isa. Por su parte, los tres cuartos cambian en su totalidad, la pareja de medios estará conformada por Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, los wingers serán Juan Imhoff y Rodrigo Isgró; Jerónimo De la Fuente y Lucio Cinti irán como centros y Martín Bogado como fullback. El rosarino Jerónimo De la Fuente fue designado capitán de Los Pumas, reemplazando a Julián Montoya.

La formación inicial de Los Pumas será la siguiente: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado.

El banco de suplentes lo integrarán: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

“En cuanto a ansiedad, estoy bastante enfocado en lo que es el rugby, obviamente tengo ganas de jugar y de entrar a la cancha el sábado, pero creo que trato de enfocarme eso siento que lo estoy controlando y manejando bastante bien y trato de hacer lo que puedo hacer en el día e incorporar todo lo más posible para estar más tranquilo en el partido”, agregó el Isgró en conferencia de prensa.

Por otro lado, habló sobre el próximo rival. “Tratamos de enfocarnos en nosotros y no tanto en ellos, creo que el partido contra Chile va a ser un partido muy lindo. Vamos a entrar a la cancha con un equipo que no conocemos tanto, yo por ahí un poco más sí porque he jugado más, pero los chicos no han jugado tanto. Es una final para nosotros y la tomamos de esa manera. Va a ser muy físico y seguramente ellos van a estar con ese extra que va a ser su último partido en el Mundial y con muchas ganas, al igual que nosotros porque es una final más para seguir dando pasos”.

Para finalizar, Rodrigo habló sobre la importancia de tener referentes dentro del plantel de Los Pumas: “Me toca dormir con Facu (Isa) justo y charlamos mucho, los más grandes te transmiten un poco esa tranquilidad y te tratan de enseñar. Por mi lado es increíble lo que te enseñan los que están desde hace mucho tiempo, nos dejan un montón de cosas: estoy absorbiendo todo lo que nos enseñan y es increíble. Muchos de ellos, y sobre todo los más grandes, son los que yo veía por la tele y decía que quería ser como ellos. Es increíble estar comiendo con ellos ahora, escucharlos hablar y que te cuenten anécdotas. Estoy aprendiendo un montón incorporando un montón de cosas, mismo en la cancha trato de ponerme al lado de los chicos y aprender para seguir creciendo como persona y como jugador, que creo que es lo más importante”.

El apertura tucumano Nicolás Sánchez busca agigantar su leyenda con la camiseta de Los Pumas. (Prensa UAR / Gaspa Fotos)

Cabe destacar, que en este partido el medio apertura tucumano Sánchez, de 34 años, cumplirá su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, máximo goleador histórico al marcar 866 puntos con 13 tries conquistados, 173 penales, 123 conversiones y 12 drops. A Sánchez, además, le restan marcar 16 tantos para superar a Gonzalo Quesada como el máximo anotador de Los Pumas en la historia de los Mundiales.

Por su parte, el excapitán, Agustín Creevy llegará a 18 partidos mundialistas, al igual que el exentrenador de Los Pumas, Mario Ledesma. Cabe destacar, que el choque del próximo sábado será el primer enfrentamiento entre seleccionados sudamericanos en la historia mundialista.

Argentina debutó en el Mundial de Francia 2023 perdiendo frente a Inglaterra por (10-27) , posteriormente derrotó a Samoa por (19-10), el sábado tendrá su tercer compromiso frente al conjunto trasandino. Finalmente, el sábado 8 de octubre y cumplirá su cuarto juego ante Japón, el domingo 8 de octubre , desde las 8 (hora argentina) en el mismo escenario en Nantes.