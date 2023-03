Rodrigo Isgró después de logro de Los Pumas 7: “Sí, me cuesta decirlo, pero es mi mejor momento”

Los Pumas Seven se consagraron campeones en Vancouver, Canadá, al vencer a Francia en la final del World Rugby 7s, donde el mendocino, Rodrigo Isgró, gran figura del equipo, fue elegido el mejor jugador.

El dato no pasa desapercibido: en las últimas cuatro Series, Isgró fue elegido dos veces el jugador más valioso (MVP). Es la primera vez que los Pumas 7s ganan dos competencias en una misma temporada. Y el forward está en su mejor momento. Desde Houston, Estados Unidos, donde el seleccionado nacional hizo escala, Rodrigo dialogó con Más Deportes. Es un jugador que destaca el juego colectivo sobre lo personal comentó que: “Estoy feliz, pero muy feliz del momento que vivimos en el equipo y, darnos cuenta que el camino que estamos haciendo y que el laburo que estamos realizando, paga”.

Argentina vs Francia

La Selección Argentina quedó segunda en la general, con 108 puntos, con 13 sobre el tercero (Francia) y quedó a un paso de la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

-Sos el más requerido del equipo en estos días...

- No he tocado el celular. ¡Está explotado! Lo dejé después de hablar con mi familia y amigos. Hablé con ellos y nada más. Porque si agarrás el celular te terminás perdiendo lo más lindo; que es disfrutar el post partido. Al celu, lo tomo a los dos días y contesto los mensajes. Los que me quieren, saben que contesto después. No es porque no tenga ganas, sino porque estoy disfrutando el momento.

- ¡Y qué gran momento!

-¡Increíble! A decir verdad, es una locura lo que estamos viviendo con este gran momento del equipo. De verdad que se disfruta mucho estar en este equipo.

-Han jugado dos finales seguidas, algo que no sucedía hace 20 años. ¡Un momento histórico!

- Fue un comienzo de año soñado, con dos giras increíbles. La primera; Hamilton-Sidney y ésta; Los Ángeles y Vancouver. Y jugar dos finales en una misma gira es algo para que nos reconozcamos nosotros mismos. Darnos cuenta que el camino que estamos haciendo y que el laburo que estamos realizando, paga. Jugar dos finales seguidas no es para nada común. Sobre todo por el ritmo que tiene el juego y el desgaste que tiene un torneo y a la semana tener que estar jugando otro. En este caso, ganar y salir campeones nos llena de alegría. Como decíamos en la ronda final, es un equipo que en los últimos tiempos está marcando el ritmo de los partidos y depende de sí mismo. La verdad, estoy muy, pero muy feliz.

- ¿Cual es el análisis de este gran presente y tan buenos resultados?

-Por ahí es difícil hacer un análisis en caliente de lo que fue. Si estamos hablamos de acciones y lo que fue el momento; el presente que estamos viviendo. Así como ganamos ayer, hoy ya dimos vuelta la página y ya estamos pensando en Hong Kong.

Los Pumas 7's bicampeones en Vancouver

- ¿Y en los Juegos Olímpicos?.

-Tenemos los objetivos muy claros para este año y son clasificar a los Juegos Olímpicos y estar entre los 4 primeros del ranking mundial en Seven. El objetivo es ese; algo que todos los días nos proponemos. Por ahí dejamos de lado un poco las emociones y seguimos laburando, porque sabemos que nuestro año deportivo es largo. Estamos felices, porque vamos por el camino indicado. Los resultados también son lindos cuando vienen, por lo cual, es satisfactorio entrenar así.

- En dos de cuatro Series, has sido elegido el mejor jugador, estás en un gran momento personal...

-(Sonríe) Sí, sí me cuesta decirlo, pero sí es mi mejor momento. La verdad, intento ver que el equipo está en un gran nivel y el resultado es que me elijan como el mejor jugador en estas finales. Es por mérito del equipo. En la ronda antes de entrar a la cancha, nos miramos a los ojos y nos decimos que vamos a dar todo por el de al lado. Y cada vez que entro a la cancha, lo siento así. En estos últimos torneos he podido apoyar un try o destacarme haciendo algunas otras cosas, estoy contento por eso. Estoy en un buen momento personal, pero hay mucho laburo detrás y estoy orgulloso, por el laburo que he hecho para poder estar en este lugar y, ser parte de este tremendo equipo.

- Como ves a ese chico que de soñar con llegar a los Pumas alcanzó este gran presente...

- Es importante para mí mirar para atrás, pero no para saber lo que pasó, sino para saber de dónde venís. Creo que los momentos en el club han sido los más lindos de mi vida, con las divisiones infantiles y juveniles. Allí tengo mis amigos de toda la vida. El sueño era jugar en los Pumas y estoy en Los Pumas Seven. Para mí es el lugar donde soy feliz. A mi mamá, mi papá y a a mi hermana siempre les dije que voy a elegir jugar donde me sienta más feliz. Acá encontré un grupo de amigos con los que me encanta compartir el día a día. Me siento muy cómodo. Los resultados son una consecuencia de eso.