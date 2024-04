Robert Fripp: la leyenda de King Crimson toca este sábado en Mendoza

A veces los acontecimientos culturales se producen sin grandes aspavientos. Puede que, mientras otras manifestaciones se exhiben en voz alta, generan la atracción de masas y quizás el aporte artístico en sí no pasa de ese ruido, en otros casos, en cambio, algunos hitos corren el riesgo de que nos pasen de largo. Algo de esto hay con la presencia en Mendoza, desde hace una semana, de Robert Fripp, el legendario músico inglés, fundador de King Crimson y autor de un método de interpretación guitarrística de gran influencia en el mundo.

Fripp (considerado uno de los mejores guitarristas de rock de la historia) ya tiene una larga relación con nuestra provincia, desde que llegara por primera vez en 2008, para dar su curso de Nuevo Estándar de Afinación en Lunlunta, que fue completado por un concierto del Guitar Circle (círculo de guitarristas del que también surgió la League of Crafty Guitarists y Los Gauchos Alemanes, entre otros ensambles), en el teatro Independencia. Una vez más luego la visita se produjo, esta vez para un curso sin concierto adicional, hasta que finalmente llega el día de hoy, en el que un grupo de más de 70 guitarristas ofrecerán un concierto sólo para invitados en la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, en Lunlunta (RP14 3720, Maipú).

Una de las razones de que Fripp visite la Argentina con Mendoza como centro y que se dicten estos cursos a los que llega gente de todo el mundo es a las semillas que su trabajo dejó acá, con músicos relacionados con su escuela que han incluso decidido quedarse a vivir en nuestra provincia. Uno de esos casos es el de Luciano Pietrafesa, rosarino de nacimiento, quien vive aquí y es uno de los integrantes del grupo Zum. A él se debe la creación de un organismo en la provincia que organiza este evento. Pietrafesa contó a Estilo los detalles de esta presentación única de Fripp y sus guitarristas más avezados en una charla en la que participó también Mariana Saravilli, coordinadora global de Guitar Craft y Guitar Circle.

-¿De qué se trata el curso bajo el método de Robert Fripp, y con la presencia del maestro una vez más en Mendoza?

-Luciano Pietrafesa (LP): Es curso residencial en modo retiro: permanecemos en la casa desde el comienzo al fin del curso. En este caso somos 109 personas en total, incluidos participantes, instructores y Robert, provenientes de varios lugares del país, de Chile, Ecuador, Mexico, Perú, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, España, e incluso Australia. Un número importante los participantes tiene experiencia previa trabajando en ensambles y orquesta de guitarras con Música en movimiento, que es un proyecto que dirijo desde 2017 y ahora convergemos todos también con personas nuevas, con dos objetivos principales. Uno de ellos es un concierto Robert Fripp & The Orchestra Of Crafty Guitarists en Lunlunta. Robert es el director y, en este proyecto, me ha delegado el liderazgo de The Orchestra Of Crafty Guitarists. El segundo de los objetivos principales, es la iniciación en esta forma de abordar la guitarra y la música, para las personas que vienen por primera vez.

-Mariana Scaravilli (MS): Es una experiencia muy intensa para todos los que nos involucramos, una forma acelerada de aprendizaje y experimentación, impulsada por el contexto de convivencia y retiro, y una agenda diaria intensiva en varios sentidos. Comenzamos el día con actividades a partir de las 07.15 y trabajamos juntos hasta la noche, generalmente hasta las 23. A lo largo del día se brindan clases y se comparten prácticas relacionadas principalmente a la guitarra pero también al uso eficiente del cuerpo. Contamos con instructores de guitarra, Feldenkrais, Técnica Alexander y Tai Chi.

El grupo de guitarristas surgidos del Guitar Circle de Robert Fripp.

-¿Cómo es Fripp como maestro y en el trato cotidiano?

-MS: Robert tiene un trato muy amable y notablemente respetuoso con todas las personas que están en el curso. Muchas veces se lo ve como una persona solemne, mi experiencia es que no hay nada solemne en él. Hay seriedad porque su compromiso es real, pero nada de esto está cargado de solemnidad. Además tiene un gran sentido del humor, nos reímos mucho.

-Hay una cierta tradición en Mendoza a la hora de albergar esos cursos. Ahora, esto ha ido un paso más allá con la formación de la Comunidad Música en Movimiento...

-LP: Mendoza fue un polo de atracción fuerte para Guitar Craft, en sus orígenes gracias al contexto provisto por Valentina y Lucía Fusari y su estudio de danza contemporánea, allá por medidados de los años 90. A lo largo de los años se fueron realizando cursos con y sin Robert y diversas agrupaciones nos presentamos en escenarios mendocinos. En el 2016 hay un llamado de Robert a que de Guitar Craft y de Guitar Circle, continuemos bajo nuestra propia responsabilidad y con nuestros propios nombres. Allí nace Música en Movimiento, una comunidad internacional de guitarristas unidos. El primer curso de Música en Movimiento se realizó en Mendoza el 7 de diciembre de 2017 y en poco menos de dos años ya se habían armado focos de trabajo en Salta, La Plata, Córdoba, Santiago de Chile y Quito, Ecuador. Actualmente realizamos varios cursos al año tanto de manera presencial como virtual y la “Orquesta Música en Movimiento” gira dos veces al año por nuestro país. El curso que está dictando ahora Robert en Mendoza es el resultado de este trabajo sostenido de los últimos seis años.

-¿Cómo será el concierto?

-Será con Fripp y la Orchestra Of Crafty Guitarists, en este caso seremos 73 guitarristas. Una de las características de esta orquesta en performance es la improvisación en movimiento, sin embargo también habrá repertorio que tocarán subgrupos dentro de la orquesta. El repertorio escrito incluye varios temas originales de miembros de la orquesta, también parte del repertorio clásico de Guitar Craft escritos por Fripp, de King Crimson y también alguna pieza legendaria del rock nacional.-¿Cuál es la importancia de que Mendoza albergue un evento?-MS: Es un momento sensible y muy relevante para el desarrollo de Guitar Circle con Rober Fripp. Podemos decir que el destino nos trajo a Mendoza, es uno de los “hogares” establecidos de Guitar Circle y desde donde se está abriendo un nuevo comienzo. Faltan las palabras, pero es una gran alegría, inspiración e impulso.

Robert Fripp y The Orchestra of Crafty Guitarists

Día: sábado 20 de abril. Lugar: Iglesia Nuestra Señora del Tránsito, en Lunlunta (RP14 3720, Maipú), a las 11. Entradas: por invitación.