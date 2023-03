A 50 años de Larks’ Tongues in Aspic, el álbum que consolidó la maestría de King Crimson

Hay discos que representan una bisagra en la historia de una banda. Otros, que la consolidan. Unos más, que ratifican el camino que un artista o grupo seguía. Otros, por cierto, que revolucionan la música de su época. En ocasiones, algunos se animan a la experimentación. Y hay también discos que influyen enormemente a otras bandas de su tiempo y las que vendrán. Bien: no sería arriesgado decir que hace 50 años, la banda King Crimson publicó un disco que fue capaz de reunir todas esas virtudes.

En 1973, King Crimson ya había lanzado cuatro álbumes, pero fue con Larks’ Tongues in Aspic que logró una vez más llegar a la cumbre. La formación que grabó este disco incluía a Robert Fripp en la guitarra (el líder y cerebro del grupo), Bill Bruford en la batería (que acaba de abandonar Yes), David Cross en el violín, Jamie Muir en las percusiones y John Wetton en el bajo y voz.

El primer disco de King Crimson, In the Court of the Crimson King (1969), fue una obra fundamental del rock progresivo, pero fue en Larks’ Tongues in Aspic donde la banda mostró de nuevo que podía ayudar a consolidar los límites del rock progresivo y, a la vez, ser revolucionaria. Con influencias de la música clásica y experimental, el álbum desafió los límites del género y estableció un nuevo estándar en la música progresiva.

La icónica portada del disco de King Crimson.

Larks’ Tongues in Aspic está compuesto por seis pistas, cada una de ellas una pieza maestra en sí misma. La intensidad y complejidad de la música es notable, y cada miembro de la banda muestra su virtuosismo en cada nota. No sólo el rock, sino también el jazz, el heavy metal, la balada, la improvisación y la música experimental de cámara confluyen aquí. Canciones como Larks’ Tongues in Aspic, Part One y The Talking Drum se convirtieron en bombas de demolición para los límites del rock. Otros temas notables, en los que destaca la personalidad de la voz de Wetton, son Easy Money, Book of Saturday o Exiles.

El legado de Larks’ Tongues in Aspic sigue siendo importante en la música actual, y su influencia se puede sentir en bandas de rock progresivo y experimental de todo el mundo. El disco también abrió el camino para que King Crimson siguiera su evolución en los años siguientes, con dos discos más con esta formación, hasta que el grupo se disolvió y se tomó una pausa que duró siete años, al término de los cuales volvería a sorprender. Pero eso ya es otra historia. Un disco que, por ejemplo, por sus momentos más duros y con guitarras más fuertes, supo influir en otras bandas progresivas y hasta en el grunge, especialmente Nirvana: el propio Kurt Cobain se declaró admirador del grupo.

En definitiva, Larks’ Tongues in Aspic es un disco que marcó un antes y un después en la historia del rock progresivo. 50 años después de su lanzamiento, sigue siendo una obra maestra, como si acabara de ser publicado.