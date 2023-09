Ricky Martin estrena una versión de su clásico romántico de los ‘90

Ricky Martin no para de ser noticia. Además de provocar en las redes con una foto hot al borde de la sensura, junto a su reciente nominación a los premios Latin Grammy 2023, el boricua acaba de lanzar un nuevo video.

Se trata de la nueva versión de su clásico “Fuego de Noche, Nieve de Día” junto al artista más importante de la música regional mexicana Christian Nodal. El single se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El cantante estrenó una versión sinfónica y moderna de un clásico de su discografía.

Una canción romántica que marcó la carrera de Ricky

La nueva versión de “Fuego de Noche, Nieve de Día”, producida por el maestro Julio Reyes Copello, pone una vez más en escena, que cuando dos grandes artistas se unen, la interpretación de una canción puede ser sublime.

La idea de grabar una nueva versión del tema original de su placa “A medio Vivir” (1995) surgió luego de la experiencia sinfónica, que Ricky Martin presentó en varios países del mundo, como fue el concierto en febrero pasado, en el Estadio Aconcagua Arena de Mendoza.

Con el tour Sinfónico, el artista regresó a la provincia con un show imponente. | Gentileza Emilio Diumenjo

“Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción, no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mi carrera y sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia. Al mismo tiempo quise unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión porque creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejósu alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta que el trajo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo y cuando la escuché por primera vez, se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta y me sentí muy a gusto trabajando con él, gracias hermano”, afirma el puertorriqueño en el comunicado de Sony Music.

La nueva versión queda inmortalizada en un video musical dirigido por el reconocido Carlos Pérez, director creativo de Elastic People y filmado hace un par de semanas en el puerto de la ciudad de Miami. El video ya está disponible en YouTube y a menos de 24 horas de su estreno cuenta con casi 7 millones de vistas.

“Esta colaboración junto al gran Ricky Martin significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con Ricky, así que cuando recibí la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido. Además, esta canción, ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky, muy chingón. Esta canción ya era perfecta, pero cuando la escuchen con los Mariachis, les robará el alma como a mí. Mi desafío aún era mayor, estar a la altura de un Ricky Martin y hacerle honor a mis raíces mexicanas”, afirmó el mexicano Christian Nodal ante el lanzamiento del nuevo single.

“Fuego de Noche, Nieve de Día” fue lanzada originalmente en 1995 y forma parte del exitoso álbum “A Medio Vivir”. El tema fue compuesto por K.C. Porter y co-escrito Luis Gómez Escolar y Draco Rosa. La producción estuvo a cargo de K.C. Porter con la co-producción de Draco Rosa.

27 años después es una de las canciones más ovacionadas en los conciertos en vivo de Ricky, quien el fin de semana pasado inició su serie de conciertos sinfónicos en Cancún, México y que el día de mañana se presentará en la Arena CDMX ante más de 18,000 personas.