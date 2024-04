Quién es Sofi Gonet, la “reini” de las redes sociales que vive entre lujos y viajes

Si se trata de lujos, dinero, ropa, viajes y más, cualquier persona sueña con eso pero pocos tienen la posibilidad de disfrutarlo. Una de las personas más destacadas de las redes sociales por estar relacionada con esto es Sofia Gonet, una famosa influencer.

Apodada “La Reini” es muy querida por sus seguidores y, sorpresivamente, poco criticada por lo que muestra en las redes sociales. No es nada nuevo asegurar que es sorprendente que no reciba comentarios negativos aún sabiendo que se la pasa hablando de dinero; este es un detalle que ella destaca y no para de agradecer.

La joven es oriunda de Ramos Mejía, apenas pasa los 24 años y vive la vida que cualquiera quisiera: comidas en restaurantes reconocidos en todo el mundo, hospedajes de lujo, viajes en cualquier momento del año, indumentaria de marcas lujosas y más.

Todo sobre Sofi Gonet. / Instagram

Cómo surgió la Reini y la respuesta de la gente

Al pasar por diferentes medios de comunicación, dio a conocer que es hija única y sus padres siempre le pidieron un título universitario pero ella solamente quería ser famosa. Toda su vida cambió cuando comenzó a hacer videos en Tiktok.

Para ese entonces estaba en una relación amorosa que le daba mucho poder adquisitivo, pero poca tranquilidad. En uno de sus días realizó una reseña comiendo en un hotel de lujo y su cuenta consiguió 50.000 seguidores y más de 550.000 visualizaciones; su vida cambió por completo ya que actualmente superó por mucho el millón de fanáticos.

“Al principio era un personaje polémico que hablaba de plata y de manera ostentosa… inclusive tuvo mucho hate por eso… es medio un tema tabú. Hoy en día ya es otro mi personaje en redes, me fui abriendo un poco más, contando más de mi vida y mostrando más de mi personalidad”, expresó en una entrevista con Infobae.

Con el correr del tiempo fue contactada por miles de marcas que quisieron trabajar con ella y así pudo independizarse tanto de la familia como de esa pareja que dejó en el pasado. “Me separé, me mudé sola y fui creciendo cada vez más. Fue un cambio radical y tenía bastante pánico del futuro”, manifiestó. Actualmente en su cuenta de Instagram supera los 600.000 seguidores, y en Tiktok reúne más de un millon.