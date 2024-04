La increíble vida de Pachi de 5ta a Fondo: una mansión en medio del campo, autos de lujo y helicóptero

Claudio Pachi Martínez, el cerebro detrás de 5ta a Fondo, mostró su mundo de extravagancia y pasión en su impresionante campo de más de 20 hectáreas. En un exclusivo recorrido documentado por el influencer y youtuber Pablo Albarracín , Pachi compartió detalles íntimos de su emocionante vida.

El campo de Pachi no es un típico terreno agrícola o ganadero, sino más bien un “parque de diversiones”. “Hicimos lo que siempre soñamos. Jugar es lo que siempre hicimos de chicos”, contó. Dotado con una impresionante variedad de pistas y áreas recreativas, incluyendo pistas de automóviles, motocross y jet ski, así como un helipuerto y un aeródromo, este refugio ofrece una experiencia única.

Una vista desde arriba del campo de Pachi Martínez.

Entre sus posesiones se encuentra un Mustang Convertible, adquirido en 2006 desde Inglaterra, que Pachi describió como “un llamador de alegrías” y agregó “para los que amamos los fierros, es lo más lindo que hay”. Luego contó que el auto más veloz que tuvo fue un Porche Turbo que llegaba a más de 300 km/h pero lo vendió.

Pachi y su Mustang Convertible.

Pachi tiene varios vehículos de colección.

Además de sus vehículos de alta velocidad, el campo de Pachi alberga una réplica de un vagón inglés para “el amor y disfrutar”. “Es un lugar de amor, vienen mis amigos con sus novias... yo duermo la siesta”, contó.

El vagón inglés que usa como "telo".

QUÉ ES 5TA A FONDO

Hablando sobre su programa 5ta a Fondo, Pachi dijo: “Es lo mejor que me pasó en la vida. Yo antes era abogado y trabajaba todos los días como cualquier persona normal. Ya hace 24 años que disfruto todos los días como si fuese el último. Hice todo lo que quise”. Para quienes no saben qué es explicó: “Es un programa de deportes extremos con humor, simplemente eso, y hecho con amigos”.

“Todo lo que tengo lo hice para compartir porque gracias a la gente tengo todo lo que tengo. Entonces, cuando te va bien, la mejor forma es que todos la puedan disfrutar”, explicó al mostrar las instalaciones del campo donde hay más de 10 camas para dormir.

Dentro de las 20 hectáreas de campo tiene un helipuerto.

“¿Tuviste alguna lesión fuerte alguna vez?” le preguntó el youtuber y Pachi le dijo: “Tengo hasta una fractura peniana, tengo todo roto, pero tengo el corazón contento”.

El garage donde arregla sus vehículos.

Para Pachi, los helicópteros son más que una pasión: “Gané una beca en la fuerza aérea y a partir de ahí no me pude bajar más de los helicópteros. Es como una alfombra mágica. Cuando agarro el helicóptero me voy a Capilla, a Luján, al aeroclub, a tomar un café con mis amigos, salgo a pasear. Todos los días que vuelo se parecen a la primera vez”.

Pachi es un apasionado por los helicópteros.

LOS COMIENZOS DE PACHI MARTÍNEZ

En otra corte del video, Pachi Martínez contó como fue haciendo dinero: “Empecé vendiendo hamburguesas en la cancha de Vélez. Cuando empecé a ganar dinero me compré mi primer zanelita 48. A los 15 años empecé a comprar y vender autos y motos hasta que a los 18 le pude regalar a mi papá un auto”.

“Estudié derecho, fui profesor de Derecho Penal e historia argentina por 15 años. Tuve la suerte de ser abogado de Roberto Mouras, de Tito Bessone, de Guille Coppola. Yo era amigo de su exmujer y cuando lo conocí me enamoré de él”, detalló sobre su carrera como letrado.

Pachi Martínez y José Barrita

Finalmente, contó que también fue abogado de José Barrita, el abuelo de la 12: “Me enseñó muchas cosas de la vida. Una vez me invitó a una despedida de soltero donde iban todos famosos. Ahí se drogaban y tomaban alcohol. Después me dijo: ‘te traje para que veas lo mal que están estos muchachos y lo bien que estamos nosotros’.