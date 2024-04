Una joven llora desconsoladamente porque no quiere cumplir 30 años: “Esto sí me duele”

Carla se convirtió en tendencia en las redes sociales después de compartir un video en TikTok donde lloraba desconsoladamente al hablar sobre la inminente llegada a los 30 años.

En el clip, que se viralizó rápidamente gracias a la cuenta @carla.bucaram, la joven expresó su dolor por enfrentarse a esta nueva década de su vida, evidenciando los temores comunes asociados al envejecimiento y la presión social por mantener una apariencia juvenil.

El video capturó la atención de miles de usuarios en menos de cuatro días, acumulando más de un millón y medio de reproducciones, cerca de 66 mil me gusta y más de cuatro mil comentarios. Las reacciones de la audiencia reflejaron una mezcla de empatía, sorpresa y reflexión ante el testimonio de Carla, quien confesó sentirse especialmente afectada por los comentarios relacionados con su edad, a pesar de poder manejar críticas sobre su apariencia física.

“Sabes, a mí me pueden poner todo tipo de comentarios, pero que me pongan: ‘Pronto serás de 30 años’. Yo no quiero tener 30 años. No sé cómo me veré, pero no quiero. Esto a mí sí me duele”, dijo la joven.

Y continuó, “No me duele que me pongan que estoy gorda, fea, que tengo la nariz fea. Eso a mí no me importa, a mí me importa que me pongan que parezco una señora”.

Entre lágrimas, Carla compartió su vulnerabilidad al expresar que los comentarios sobre su edad le causan un dolor profundo, incluso más que las críticas sobre su aspecto físico. Algunos de las reacciones a su video fueron: “No sé si es real o broma pero yo sí lloro al pensar que voy a tener 30 en unos años.”; “ranquila amor.. es la crisis de los 30 . A mí me pegó muy duro también y me hice adicta a las cremas,a tratamientos faciales, después pasa todo el trauma”.