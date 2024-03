Un millonario creó una impactante base militar en medio del campo en La Pampa y mostró las instalaciones por primera vez

Un multimillonario argentino llamado Javier Catoni le abrió las puertas de su avanzada base militar al influencer y youtuber Pablo Albarracín para recorrer las instalaciones y documentar la experiencia en un espectacular video. La impresionante instalación se encuentra ubicada en la provincia de La Pampa , a solo 70 kilómetros de la capital, Santa Rosa.

La instalación principal de la base. Es un hangar que fue mutando.

El joven youtuber lo presentó como el “Bruce Wayne argentino”. Javier, apasionado de este universo, es el dueño de Special Missions, una empresa de seguridad internacional que se dedica a la “capacitación y entrenamiento de alto rendimiento para diversas fuerzas, desde militares hasta equipos de rescate y bomberos”. Según Catoni, la base tiene como objetivo simular situaciones reales que puedan enfrentar estas fuerzas, abarcando desde entrenamiento de tiro, escalada, lucha contra incendios, rescate de personas y hasta catástrofes naturales.

El centro de entrenamiento posee restos de aviones para simular rescates.

En el video muestran la inmensidad de la base. Cuenta con un helicóptero Robinson 66 modelo 2022 equipados con cámaras infrarrojas, térmicas y nocturnas, elementos que, según Catoni, en Latinoamérica no es único. Además, la instalación cuenta con un fuselaje de avión diseñado para simular diversas situaciones, así como una “casa de fuego” destinada a la práctica de eliminación de amenazas con blancos fijos.

El helicóptero de última generación que posee en la base.

Entre los recursos de la base se encuentran varios autos Cam Am y restos de aviones dispuestos estratégicamente para simular rescates en casos de emergencia.

Javier Catoni es millonario y tiene una base de entrenamiento de alto rendimiento en La Pampa.

La “casa de fuego” tiene el tamaño de una cuadra.

CÓMO SE HIZO MILLONARIO

En otra corte del video, Javier Catoni contó como se hizo millonario: “No la heredé, no gané el Quini. Comencé trabajando de vendedor de salón de una casa de computación”.

“Una vez estaba en un polígono tirando y un señor de traje me toca el hombro y me dice ‘que bien que tirás’ y me preguntó si estaba trabajando. No le di bola. Cuando salí, fui a recepción y me dijeron que me dejó una tarjeta de contacto. El hombre resultó ser el jefe de seguridad de Pérez Companc”, relató.

“A los meses entré a trabajar ahí capacitando a todo el equipo y eso me llevó a trabajar para Estados Unidos. Eso me abrió las puertas al mundo. Ahí empecé a tener mis propios clientes, jeques árabes, príncipes, el Palacio de Buckingham, empresarios millonarios”, desveló sobre cómo hizo su fortuna.