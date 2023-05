Quién es Luisito Comunica, el hombre que reservó la muralla china para una cena romántica

Luis Arturo Villar Sudek es Luisito Comunica. Nació en México, tiene 32 años y es uno de reyes de las redes sociales. Su canal de YouTube acumula más de 40 millones de seguidores, mientras que su cuenta de Instagram tiene más de 33 millones. Pero no contento con eso, Luisito fue por más y ahora tiene varias empresas que van desde la gastronomía a la telefonía móvil.

Los emprendimientos del Youtuber

En las últimas horas, el YouTuber sorprendió a todos sus seguidores, y mucho más, al publicar imágenes de una romántica comida en la Muralla China. “Reservamos un pedazo de la Muralla China para una cita romántica” escribió el influencer y empresario junto a una foto que lo muestra a él junto a su novia, Arianny Tenorio, en el monumento que es patrimonio de la humanidad.

En las historias de Luisito se puede ver toda clase de manjares dulces y salados sobre una mesa decorada con un mantel blanco y detalles en rojo. Todo eso en una franja de los 21.200 kilómetros que tiene la muralla.

En ambas publicaciones de la pareja hay reclamos de por qué no hubo anillo. “Si para ellos esa es una cita casual , no me quiero imaginar cómo sería la cita para la propuesta matrimonial”; “Que especial es Luisito 😍 Dios lo bendiga... Pensé que te iba a pedir matrimonio 😃 por semejante logística 🙌 pero él solo quiso hacerte el detalle 😍”; “No le pediste matrimonio?”; “Y el anillo 💍 pa cuando ?”, algunos de los tantos mensajes que acumula la pareja.

DE YOUTUBER A EMPRESARIO

Entrevistado por la revista Forbes, una prestigiosa publicación dedicada al mundo empresarial y a retratar la carrera de los millonarios del mundo, Luisito Comunica reveló que él siempre buscó ir por más y que la curiosidad es lo que lo guía.

“Siempre he rechazado la idea de que una carrera tenga que ser vertical. Creo que somos muchos los que estamos intrigados por diversos temas y sectores, y a mí me gusta seguir estas curiosidades”, reveló el influencer y agregó: “a medida que he ido aprendiendo cosas diferentes y conocido a gente que se dedica a distintas actividades, he descubierto proyectos interesantes”.

La apuesta más reciente del empresario es “Fasfú Burgers”, una cadena de hamburgueserías instaladas en la Ciudad de México, pero que además abrieron, simultáneamente, en Perú y Colombia. Hace poco, inauguró un local en Madrid. Lo novedoso de este emprendimiento es que no son restaurantes comunes y corrientes, sino que son “dark kitchens”, espacios construidos sólo para la elaboración de comida. Sin mesas, sin comensales en el lugares.

Pero este no es el único emprendimiento gastronómico de Lusito. En 2020, el youtuber adquirió acciones de un reconocido restaurante de comida japonesa en México, “Deigo”. ¿Eso es todo? No. Luisito también tiene un negocio de bebidas alcohólicas y otro de telefonía celular.

“Gran Malo” es el nombre de su tequila, que también se vende en Estados Unidos. Mientras que “PilloFon” es el nombre de su empresa de telefonía Móvil.

LUISITO COMUNICA, SU AMOR POR ARGENTINA Y SU AMISTAD CON BIZARRAP

En su cuenta de Instagram se puede ver que a Luisito le gusta viajar y se destacan su postales desde nuestro país. Hace poco, estuvo como invitado en el show de Bizarrap, en el Hipódromo de Palermo.

Son varias las veces que ha pasado por Argentina y hasta en sus historias destacadas tiene una dedicada a nuestro país y otra para Buenos Aires.

Luisito estuvo en el Mundial y fue un argentino más. En sus fotos se lo puede ver con la camiseta de nuestra selección.