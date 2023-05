Luisito Comunica estuvo en Argentina y salió a la calle a cambiar dólares para entender la “ensalada” de cotizaciones

El youtuber mexicano Luisito Comunica estuvo otra vez en Argentina e hizo un video para mostrar como es, desde la perspectiva de turista, comprar dólares en una casa de cambio oficial y en una “cueva”.

Para empezar, comparó su última visita con la primera vez que estuvo en Argentina, en 2016. El mexicano mostró un billete de 20 pesos y contó que en ese tiempo podía comprar una empanada, un alfajor o pagar el boleto del subte.

De acuerdo a su percepción, el billete de 20 pesos fue reemplazado por el billete de 1000 pesos, el segundo más grande de los billetes de pesos argentinos.

“En 2016 valía algo así como 16 pesos el dólar, hoy en día en 2023 vale cerca de 400. De hecho, hoy vale 423″, dijo Luisito quien claramente grabó el video semanas antes de la última corrida cambiaria, que llevó a la moneda norteamericana a rozar los 500 pesos.

Antes de seguir, el mexicano aclaró que el precio no era uno solo ya que dependía según el tipo de cambio. Un dato a destacar del video es que, según su experiencia, Luisito consideró que Argentina es un país que “va camino a la dolarización”, ya que ya existen muchas cosas se ofrecen con un precio dólar.

A modo de ejemplo, el youtuber puso el mercado inmobiliario. Otro dato que llamó la atención de Luisito fue el “Dólar Qatar”, al cual describió como un “impuesto por ir al mundial”.

Cambiar dólar blue en Argentina

Para entender un poco más la “ensalada del dólar”, Luisito se dirigió a calle Florida que es donde se encuentran las “cuevas” y los “arbolitos”. “Me imagino que les dicen así porque están ahí parados y tienen mucho verde encima”, dijo.

Luisito se dirigió a una casa de cambio oficial donde obtuvo pesos al precio del dólar turista, ese día cotizaba en 370 pesos. “Por 50 dólares me dieron 18.500 pesos argentinos”, explicó.

Después, para tener la “experiencia completa”, Luisito buscó a un “arbolito”. “Estuvo curiosa la experiencia, me acerqué a una persona de las que gritan aquí en la calle y te meten como a cuevas, por eso le dicen cuevas. A mí me metieron a un edificio por un pasillito. (...)Muy under la situación”, contó. En ese lugar, por 50 dólares le dieron 21400 pesos. Es decir que le pagaron 428 pesos por dólar.

Sobre el final, Luisito compartió su experiencia en países que han dolarizado su economía y contó que en esos lugares se han encarecido el costo de vida. No obstante, antes de despedirse aclara que él no es nadie para opinar y solo habla desde su experiencia.