MrBeast construyó y entregó 10 casas a familias del norte de Argentina

La fundación TECHO junto al youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, entregaron 10 casas a familias del Norte de Argentina. Dicha entrega forma parte de un conjunto de 60 que se repartieron entre cuatro países.

“MrBeast y TECHO nos unimos para construir 60 viviendas en asentamientos de cuatro países. En Argentina mejoramos la calidad de vida de 10 familias en el barrio Malvinas Argentinas de Pilar”, escribieron en su cuenta de Instagram.

James Stephen “Jimmy” Donaldson es un influencer de 26 años nacido en Kansas, en Estados Unidos. En su cuenta de YouTube tiene 295 millones de seguidores y en Instagram posee 57,9 millones.

Ahora, el youtuber, cuya marca de chocolates se vende en todo el mundo, se unió a la fundación que tiene como objetivo “acercar a las familias a una vivienda digna”. En esta oportunidad se beneficiaron familias vulnerables de El Salvador, Colombia, Argentina y México.

En un video que dura cerca de 10 minutos, Jimmy muestra cómo fue el proceso de construcción de un total de 100 viviendas, junto a TECHO y otras organizaciones, además de las reacciones de las familias al ver sus sueños hechos realidad, en su primera vez construyendo casas en el continente latinoamericano.

“No me dejo de pellizcar porque no lo creo, estoy muy contenta y tengo muchos sentimientos encontrados. Agradecida con Dios y con todos ustedes, sin su aporte no sería posible esto, cada uno puso un granito de arena para tener mi casa”, expresó Milena Camel.

Otras iniciativas de MrBeast

A través de sus redes sociales Jimmy Donaldson comparte concursos, sorteos y experimentos sociales con gran impacto. Es conocido por su gran espíritu solidario y sus millonarias donaciones.

En noviembre del 2023, por ejemplo, construyó 100 pozos de agua potable en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue. Esta obra benefició a medio millón de personas que no podían acceder a este recurso.

En diciembre del mismo año rescató a 100 perros callejeros y les consiguió familia. Para asegurar el bienestar de los animales, contrató paseadores, adiestradores y un equipo dedicado a brindarles atención y cariño.