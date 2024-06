Quién es Wena Papito, el “Tano Pasman chileno” que estalló tras la victoria de Argentina

Juan Jara, de 58 años, mejor conocido en las redes sociales como “WenaPapito”, nuevamente se convirtió en noticia luego de que se viralizara su reacción tras la derrota de Chile ante Argentina en la Copa América 2024.

La reacción del youtuber muestra su enojo y su impotencia luego del gol de Lautaro Martínez a los 88 minutos, que le dio a la Selección Argentina el triunfo 1-0 frente a Chile.

Con insultos y muchos gestos de bronca, el video de wenapapito ya tiene casi 100k Me gusta y miles de comentarios.

El desenfrenado individuo recuerda a “Tano Pasman”, el hincha de River Plate que se hizo famoso por su furia cuando el equipo “millonario” descendió en Argentina.

Quién es Wenapapito

Todo inició durante la cuarentena cuando un inocente reencuentro entre padre e hijo tomó un giro inesperado. “Yo vivía en Angol en ese momento y mi papá, Juan Jara de 58 años, me visitó (yo vivía en Temuco) con la intención de quedarse unos días. Sin embargo, debido al decreto de cuarentena, terminó quedándose conmigo durante varias semanas”, compartió Eduardo, de 30 años.

Wena Papito jutno a su hijo

Durante ese tiempo, el aburrimiento del encierro y la suspensión de sus respectivos trabajos llevaron a Eduardo a empezar a grabar a su padre las 24 horas del día, lo cual resultó en la creación de la ahora famosa cuenta @wenapapito.

“Mi papá es de carácter fuerte y bastante mañoso, y como sabía que le molestaba, más lo grababa”, admitió el productor musical. “¿Cómo no me va a molestar? ¡Este chico me graba incluso cuando estoy en el baño!”, replicó Jara entre risas.

Hoy suman más de 2 millones de seguidores en TikTok y a través de su Instagram (@wenapapito) interactúan con la gente para intentar sacarles una sonrisa entre tanta tragedia. “Si esto ayuda a que la gente tenga un respiro, yo me siento feliz”, confesó don Juan.