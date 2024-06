Conocido youtuber vino a Mendoza: barrabravas, bodegones e impacto por un lugar “supercheto”

Uno de los youtubers del momento, Mauro Albarracín , visitó la provincia de Mendoza para ver el partido de Boca vs Almirante Brown por la Copa Argentina y aprovechó la ocasión para grabar su paso por nuestra provincia. Hace unos días, subió el video a su canal de YouTube, donde mostró el recorrido por la provincia, incluyendo fútbol, historia de barrabravas y bodegones.

El joven se hospedó en un departamento de Godoy Cruz y lo primero que destacó fueron las acequias, que él llamó “zanjas”: “Sea cheto, sea humilde, sea medio, lo que sea, siempre van a estar estas especies de zanjas, las famosas acequias”.

Mauro Albarracín en la Plaza de Charas. Foto: captura de video.

Luego, recorrió el Parque General San Martín: “Es hermoso, de los más grandes de Argentina, si no es el más grande”. También se acercó al estadio de Independiente Rivadavia, donde recordó el partido en que la Lepra mendocina le ganó a Almirante Brown, el equipo de sus amores: “El equipo que no le permitió cumplir el sueño de Almirante Brown de llegar a primera el año pasado, pero no hay rencores porque nos ganaron bien”.

Como futbolero, destacó a la hinchada de Independiente Rivadavia: “Hermoso, cuando hay recibimiento explota en pirotecnia...” y recordó “Me acuerdo, a mí que me interesa el tema de barras, que es cómo la barra que está ahora copó a la barra anterior. Es algo que me impactó cuando lo vi. Entraron unos encapuchados, sacaron de forma violenta a la otra barra e intento creer que para que no se encuadre como robo, en vez de llevarse los trapos de la otra banda, los quemaron”.

Mauro Albarracín contó la historia de la interna de la barra de Independiente Rivadavia. Foto: captura de video.

Sobre su relato agregó: “Están los políticamente incorrectos insoportables que van a decir ‘¿qué estás diciendo?’. Son cosas que pasaron. Yo puedo no hablar de eso y va a seguir. Solamente lo cuento porque es impactante”.

Albarracín también destacó los estadios y equipos mendocinos: Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz, Huracán Las Heras y Deportivo Maipú. “Mendoza es un lugar muy pasional y hay tranquilidad, pero cuando hay fútbol se la dan”.

En su recorrido por el Parque, pasó por la Fuente de los Continentes y lo comparó con Europa: “Estamos en Europa. Parece el Parque del Retiro de Madrid, un poco de Ámsterdam con la bicicleta. Es un lujo”.

El youtuber caminó por las veredas de la Avenida Emilio Civit y mostró algunas casas. Foto: captura de video.

Luego bajó caminando por Avenida Emilio Civit, un lugar que describió como “supercheto”. “Uno respira, uh, qué plata que hay acá. Son imágenes que se pueden oler”, comentó mientras mostraba algunas de las casas que hay sobre la avenida.

Durante su estadía en Mendoza, el youtuber visitó la “Bodega Pulmary” para degustar algunos vinos. Esta bodega es la primera en todo el país en tener la primera certificación orgánica para vino y viñedo. Finalmente, visitó Chacras de Coria, “el lugar más cheto de Mendoza”, y comió en el restaurante “El Gallego”.